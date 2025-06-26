"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте - 26.06.2025 Украина.ру
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"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте
"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте - 26.06.2025 Украина.ру
"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте
ВСУ оказались в стратегической ловушке, вынужденно перебрасывая одни и те же подразделения между разными участками фронта Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
2025-06-26T23:45
2025-06-26T23:45
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По словам эксперта, командование ВСУ уже несколько месяцев практикует опасную тактику постоянной ротации сил. Сначала с северного направления снимают наиболее боеспособные подразделения дроноводов и пехоты, перебрасывая их на юг. Затем, когда ситуация на юге стабилизируется, те же измотанные батальоны отправляют обратно на север."Это классическое маятниковое движение, которое приводит к физическому и моральному истощению личного состава. Когда накопится критический порог потерь, повторится ситуация августа-октября прошлого года, когда мы с ходу освобождали Селидово и Украинск", — прогнозирует Шлепченко.Особую опасность, по мнению аналитика, представляет разрушение сложившихся связей между подразделениями. Постоянно перемещаемые части теряют слаженность, а новые бойцы не успевают адаптироваться к особенностям конкретного участка фронта. Это создает идеальные условия для российских войск, которые методично наращивают давление по всему периметру линии соприкосновения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО: "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Селидово, Сумы, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, наступление, ВС РФ, наступление ВС РФ, разгром ВСУ, окружение ВСУ

"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте

23:45 26.06.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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ВСУ оказались в стратегической ловушке, вынужденно перебрасывая одни и те же подразделения между разными участками фронта Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
По словам эксперта, командование ВСУ уже несколько месяцев практикует опасную тактику постоянной ротации сил. Сначала с северного направления снимают наиболее боеспособные подразделения дроноводов и пехоты, перебрасывая их на юг. Затем, когда ситуация на юге стабилизируется, те же измотанные батальоны отправляют обратно на север.
"Это классическое маятниковое движение, которое приводит к физическому и моральному истощению личного состава. Когда накопится критический порог потерь, повторится ситуация августа-октября прошлого года, когда мы с ходу освобождали Селидово и Украинск", — прогнозирует Шлепченко.
Особую опасность, по мнению аналитика, представляет разрушение сложившихся связей между подразделениями. Постоянно перемещаемые части теряют слаженность, а новые бойцы не успевают адаптироваться к особенностям конкретного участка фронта.
Это создает идеальные условия для российских войск, которые методично наращивают давление по всему периметру линии соприкосновения.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО: "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
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23:45"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте
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