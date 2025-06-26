https://ukraina.ru/20250626/vsu-mechutsya-kak-mayatnik--eto-put-k-istoscheniyu-voennyy-obozrevatel-rasskazal-o-situatsii-na-fronte-1064337445.html

"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте

"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте - 26.06.2025 Украина.ру

"ВСУ мечутся как маятник — это путь к истощению": военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте

ВСУ оказались в стратегической ловушке, вынужденно перебрасывая одни и те же подразделения между разными участками фронта Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-26T23:45

2025-06-26T23:45

2025-06-26T23:45

новости

россия

селидово

сумы

всу

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_205:488:2978:2048_1920x0_80_0_0_1351e9a648fcd1981cbaa2757872dd28.jpg

По словам эксперта, командование ВСУ уже несколько месяцев практикует опасную тактику постоянной ротации сил. Сначала с северного направления снимают наиболее боеспособные подразделения дроноводов и пехоты, перебрасывая их на юг. Затем, когда ситуация на юге стабилизируется, те же измотанные батальоны отправляют обратно на север."Это классическое маятниковое движение, которое приводит к физическому и моральному истощению личного состава. Когда накопится критический порог потерь, повторится ситуация августа-октября прошлого года, когда мы с ходу освобождали Селидово и Украинск", — прогнозирует Шлепченко.Особую опасность, по мнению аналитика, представляет разрушение сложившихся связей между подразделениями. Постоянно перемещаемые части теряют слаженность, а новые бойцы не успевают адаптироваться к особенностям конкретного участка фронта. Это создает идеальные условия для российских войск, которые методично наращивают давление по всему периметру линии соприкосновения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО: "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064336741.html

россия

селидово

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, селидово, сумы, всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, наступление, вс рф, наступление вс рф, разгром всу, окружение всу