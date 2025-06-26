https://ukraina.ru/20250626/poka-vs-rf-rushat-front-vsu-pod-sumami-v-gosdume-obsudili-nuzhdy-rossiyskikh-voennykh-i-ikh-semey-1064325671.html

Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей

Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей - 26.06.2025 Украина.ру

Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей

В Госдуме прошел круглый стол "Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей"

2025-06-26T15:35

2025-06-26T15:35

2025-06-26T15:35

россия

сумы

захар прилепин

владимир путин

апти алаудинов

госдума

вооруженные силы украины

"ахмат"

эксклюзив

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Инициирован он был еще в марте на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, когда глава РФ Владимир Путин спросил у Захара Прилепина о проблемах в части защиты прав действующих военнослужащих. Писатель тогда пообещал серьезно взяться за эту тему и представить глубокий аналитический отчет по теме.И представил. В документе указано, что Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям с ноября 2022 года принял более 27-ми тысяч обращений через платформу mobmonitor.ru, Всероссийскую общественную организацию "Союз Отцов" и электронную приемную депутата Государственной Думы Дмитрия Кузнецова. Частично они касались темы отпуска, условий службы, социальной и гуманитарной поддержки. Большинство этих вопросов удалось разрешить, и как следствие, таких запросов стало поступать меньше.Вместе с тем сохраняются сложности с выплатами и оформлением документов, зафиксирован и рост обращений по случаям неправомерного присвоения статуса "самовольно оставивших часть"."Статистика свидетельствует о необходимости системных преобразований для более эффективного устранения нарушений социальных прав военнослужащих. Я бы попросил Евгения Николаевича Прилепина включить в письмо президенту предложение о создании должности военного омбудсмена", - отметил депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, добавив, что также было бы неплохо создать в стране федеральный орган, объединяющий вопросы социальной поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей."Нужно какое-то ведомство, чтобы все эти вопросы решать", - добавил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.Однако, оговорился, он, важно, чтобы новая структура была создана не для того, "чтобы какие-то люди получили какие-то должности", а имела реальные полномочия по решению вопросов военнослужащих.Прилепин резюмировал, что внесет эти предложения в итоговом письме президенту, однако вне зависимости от его решений "мы не снимаем с тебя этих полномочий, эта работа важна и, главное, она дает результат". Он также подчеркнул, что заботы о военнослужащих не бывает слишком много.P.S. Также Алаудинов отметил, что в настоящее время российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и оборона ВСУ может вскоре обрушиться. "Снимая отовсюду ресурсы, за счет этих боевых действий [противник] делает продвижение наших подразделений еще более ускоренным. Я думаю, что в конечном итоге фронт должен обрушиться", - резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством.Еще по теме: Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

россия, сумы, захар прилепин, владимир путин, апти алаудинов, госдума, вооруженные силы украины, "ахмат", эксклюзив