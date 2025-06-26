https://ukraina.ru/20250626/poka-vs-rf-rushat-front-vsu-pod-sumami-v-gosdume-obsudili-nuzhdy-rossiyskikh-voennykh-i-ikh-semey-1064325671.html
Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей
Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей - 26.06.2025 Украина.ру
Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей
В Госдуме прошел круглый стол "Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей"
2025-06-26T15:35
2025-06-26T15:35
2025-06-26T15:35
россия
сумы
захар прилепин
владимир путин
апти алаудинов
госдума
вооруженные силы украины
"ахмат"
эксклюзив
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Инициирован он был еще в марте на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, когда глава РФ Владимир Путин спросил у Захара Прилепина о проблемах в части защиты прав действующих военнослужащих. Писатель тогда пообещал серьезно взяться за эту тему и представить глубокий аналитический отчет по теме.И представил. В документе указано, что Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям с ноября 2022 года принял более 27-ми тысяч обращений через платформу mobmonitor.ru, Всероссийскую общественную организацию "Союз Отцов" и электронную приемную депутата Государственной Думы Дмитрия Кузнецова. Частично они касались темы отпуска, условий службы, социальной и гуманитарной поддержки. Большинство этих вопросов удалось разрешить, и как следствие, таких запросов стало поступать меньше.Вместе с тем сохраняются сложности с выплатами и оформлением документов, зафиксирован и рост обращений по случаям неправомерного присвоения статуса "самовольно оставивших часть"."Статистика свидетельствует о необходимости системных преобразований для более эффективного устранения нарушений социальных прав военнослужащих. Я бы попросил Евгения Николаевича Прилепина включить в письмо президенту предложение о создании должности военного омбудсмена", - отметил депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, добавив, что также было бы неплохо создать в стране федеральный орган, объединяющий вопросы социальной поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей."Нужно какое-то ведомство, чтобы все эти вопросы решать", - добавил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.Однако, оговорился, он, важно, чтобы новая структура была создана не для того, "чтобы какие-то люди получили какие-то должности", а имела реальные полномочия по решению вопросов военнослужащих.Прилепин резюмировал, что внесет эти предложения в итоговом письме президенту, однако вне зависимости от его решений "мы не снимаем с тебя этих полномочий, эта работа важна и, главное, она дает результат". Он также подчеркнул, что заботы о военнослужащих не бывает слишком много.P.S. Также Алаудинов отметил, что в настоящее время российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и оборона ВСУ может вскоре обрушиться. "Снимая отовсюду ресурсы, за счет этих боевых действий [противник] делает продвижение наших подразделений еще более ускоренным. Я думаю, что в конечном итоге фронт должен обрушиться", - резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством.Еще по теме: Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сумы, захар прилепин, владимир путин, апти алаудинов, госдума, вооруженные силы украины, "ахмат", эксклюзив
Россия, Сумы, Захар Прилепин, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Госдума, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", Эксклюзив
Пока ВС РФ рушат фронт ВСУ под Сумами: в Госдуме обсудили нужды российских военных и их семей
В Госдуме прошел круглый стол "Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей"
Инициирован он был еще в марте на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, когда глава РФ Владимир Путин спросил у Захара Прилепина о проблемах в части защиты прав действующих военнослужащих. Писатель тогда пообещал серьезно взяться за эту тему и представить глубокий аналитический отчет по теме.
И представил. В документе указано, что Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям с ноября 2022 года принял более 27-ми тысяч обращений через платформу mobmonitor.ru, Всероссийскую общественную организацию "Союз Отцов" и электронную приемную депутата Государственной Думы Дмитрия Кузнецова. Частично они касались темы отпуска, условий службы, социальной и гуманитарной поддержки. Большинство этих вопросов удалось разрешить, и как следствие, таких запросов стало поступать меньше.
Вместе с тем сохраняются сложности с выплатами и оформлением документов, зафиксирован и рост обращений по случаям неправомерного присвоения статуса "самовольно оставивших часть".
"Статистика свидетельствует о необходимости системных преобразований для более эффективного устранения нарушений социальных прав военнослужащих. Я бы попросил Евгения Николаевича Прилепина включить в письмо президенту предложение о создании должности военного омбудсмена", - отметил депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, добавив, что также было бы неплохо создать в стране федеральный орган, объединяющий вопросы социальной поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей.
"Нужно какое-то ведомство, чтобы все эти вопросы решать", - добавил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.
Однако, оговорился, он, важно, чтобы новая структура была создана не для того, "чтобы какие-то люди получили какие-то должности", а имела реальные полномочия по решению вопросов военнослужащих.
Прилепин резюмировал, что внесет эти предложения в итоговом письме президенту, однако вне зависимости от его решений "мы не снимаем с тебя этих полномочий, эта работа важна и, главное, она дает результат". Он также подчеркнул, что заботы о военнослужащих не бывает слишком много.
P.S. Также Алаудинов отметил, что в настоящее время российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и оборона ВСУ может вскоре обрушиться.
"Снимая отовсюду ресурсы, за счет этих боевых действий [противник] делает продвижение наших подразделений еще более ускоренным. Я думаю, что в конечном итоге фронт должен обрушиться", - резюмировал он.