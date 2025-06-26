https://ukraina.ru/20250626/ottsy-porazheniya-1064345917.html

Отцы поражения

Отцы поражения - 26.06.2025 Украина.ру

Отцы поражения

Говорят, что у победы много отцов и только поражение сирота. Этот тезис достаточно точно отражает состояние дел в доинформационном обществе. Но в последнюю сотню лет он всё меньше соответствовал реальности, пока окончательно не потерял связь с нею. Классический пример – три "победителя" в последнем ирано-израильском конфликте.

2025-06-26T21:34

2025-06-26T21:34

2025-06-26T21:35

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Заметьте, конфликт ещё не закончен, по сути объявлено временное перемирие, своего рода "заморозка по линии разграничения", которая в данном случае тем более возможна, что "линии разграничения", как таковой, нет. Но победители уже есть. Причём главный из них – Трамп, даже номинируется на Нобелевскую премию мира. Учитывая же, что этот конфликт так или иначе задевал интересы России и Китая, БРИКС и ШОС, ОАГ и ОПЕК, да и массы других стран, и что все эти государства и организации однозначно выиграли от прекращения огня (надолго ли?), "победителей" и вовсе пруд пруди.И так во всём. Современный мир оставил Оруэла, с его изменённой реальностью, далеко позади. Современный мир живёт в принципе вне реальности или во множественных реальностях. Каждый может создать реальность себе по вкусу и в ней жить. А те, кто посильнее могут заставить жить в своей реальности даже солидную часть мира.Случаются парадоксальные ситуации, когда государство живёт в нескольких реальностях одновременно. Например, в одной внутренней и одной внешней или в одной для внутреннего употребления и нескольких "на экспорт". Внутренних, как правило, бывает меньше, чем "экспортных", так как требования к прочности государства предполагают некий критически необходимый уровень стабильности, но на Западе вполне успешно ставят эксперименты не только с множественными внутренними реальностями, но и с полным отсутствием таковой. Пока это временные явления, но лиха беда начало, в принципе информационные технологии уже позволяют создавать "плавающую" реальность (постоянно меняющуюся, постоянно перетекающую в свою противоположность).На сегодня относительно кратковременное поддержание состояния "плавающей" реальности требует сверхусилий – целенаправленной и слаженной работы мощного государственного аппарата и подконтрольных ему информационных кампаний. Но, как это всегда бывает, мастерство приходит с опытом, технологии быстро совершенствуются и уже в ближайшем будущем нам, очевидно, придётся иметь дело одновременно с несколькими "плавающими" реальностями, конкурирующими между собой, как в ХХ веке конкурировали между собой идеологии. Собственно "плавающая" реальность очевидно и заменит собой идеологию в вопросе интернациональной (наднациональной) организации масс и управления ими.Зачатки будущего "прекрасного нового мира" мы можем наблюдать уже сегодня. Последний пример – саммит НАТО в Гааге. Пожалуй ни об одном саммите не начинали говорить настолько заранее, как об этом. При том, что никто из тех, кто обсуждал саммит не ожидал от него никаких великих свершений. Нельзя же на самом деле считать "великим свершением" резкое сокращение программы встречи, ради удержания внимания Трампа, или отказ Зеленскому в участии в пленарном заседании.От саммита настолько ничего не ожидали, что организаторы даже боялись, что Трамп его проигнорирует. В принципе, могли бы и отменить встречу по причине отсутствия общей повестки. Это действительно стало бы событием мирового значения и, наверное, заставило бы членов НАТО озаботиться судьбой организации – хотя бы попытаться понять, а нужна ли она им в принципе?Какой смысл в том, что под давлением Трампа они приняли решение об увеличении в ближайшие пять лет военных бюджетов до 5% ВВП, если ещё до принятия решения уже начали искать возможность его обойти. Часть стран НАТО просто заявили, что не смогут достичь указанного показателя за пять лет и поэтому пять лет по умолчанию превратились в пять-десять и более лет. Что изначально обессмысливает идею совместной военной деятельности, ибо каждая страна НАТО будет двигаться своим темпом и решать собственные оборонные проблемы.Кроме того, для облегчения положения всех, было решено, что 5% на деле будут складываться из 3,5% - непосредственно на военные нужды и 1,5% на нечто вроде связанных с военной сферой исследований. Это решение открывает широчайшие возможности для манёвра бюджетными средствами и откровенных махинаций, так как связать с военными потребностями можно что угодно, начиная от определения калорийности блюд национальной кухни и завершая строительством детской спортплощадки или проведением конкурса красоты среди женщин-военнослужащих.Из этой же серии выделение гранта "военблогеру" или отдельному СМИ на "правильное освещение". Или это не Трамп, активно боровшийся с "Фэйк Ньюс" пока был оппозиционером, требует гнать с работы "как собак" журналистов, которые недостаточно громко хвалят его "успехи" в миротворчестве на Ближнем Востоке, а то и вовсе сомневаются в реальности достижений?В общем, НАТО, как структура переживает серьёзнейший кризис за всё время своего существования. ОВД (Организация Варшавского договора) накануне роспуска переживала куда меньшее внутреннее напряжение. Собравшиеся вместе руководители государств-членов говорят о чём угодно, кроме обсуждения реальной проблемы – внутренних противоречий, грозящих разорвать альянс, как Тузик грелку. Вместо того, чтобы в лучших традициях западной общественно-политической мысли, устроить общеНАТОвский "мозговой штурм", вскрыть, анатомировать все имеющиеся и ожидаемые в ближайшем будущем проблемы и определить наиболее эффективные пути преодоления противоречий при помощи достижения общезападного компромисса, собравшиеся в Гааге, пытались не рассердить и не расстроить Трампа, чтобы он досидел до конца официальной части и отработал свой номер, по возможности никого не обругав. Внимание же общественности от проблем альянса они отвлекали демонстрацией своего презрения к Зеленскому.Получилось смешно. Мы (НАТОвцы) этого попрошайку не любим и не уважаем, потешаемся над ним – наконец, мол, костюм нашёл, хоть ещё недавно сами же поощряли его милитари-стиль. Но все вместе встречаемся в Гааге, где у нас, кроме Трампа, которого мы боимся, поэтому обсуждаем шёпотом, Зеленский – единственная тема для беседы, объединяющая всех. Не будь его, наверное не удержались бы и передрались, а так выпустили пар на клоуне, не заметив при этом, что съехались со всей Северной Атлантики, чтобы с ним повидаться, пообещали ему денег и оружия, причём вопрос о механизмах поставок оружия на Украину, после того, как в конце июля закончатся выделенные ещё администрацией Байдена средства, был единственным, серьёзно обсуждавшимся, и разъехались довольные собой.Но ведь Украина уже проиграла. В этом вопросе все члены НАТО согласны. Можно продлить её агонию, но нельзя её спасти никакими оружейными поставками. Для блока, который проигрывает вместе с Украиной (хоть и не так крупно, но очень даже явно) естественно было бы сосредоточиться на обсуждении стратегии выхода из украинского кризиса.Но у них нет для этого ни сил, ни желания, ни достаточного единства, ни интеллектуальных возможностей. Они не любят и презирают Зеленского за его безудержное воровство и беспредельную наглость, но без него не в состоянии даже провозгласить себя победителями. Таскают его на все свои встречи, не замечая, что из символа "несокрушимой воли к победе" он давно уже превратился в символ поражения и морального разложения.Вот так и вышло, что на саммите в Гааге, Запад по сути зафиксировал кризис НАТО, наступивший в связи с его поражением на Украине. Но объявил это поражение своей победой. Поэтому у поражения НАТО на Украине оказалось на диво много отцов, считающих себя победителями, правда у каждого их них есть другая семья в другой реальности.О том, как дальше будут в НАТО использовать Украину - в статье Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, гаага, запад, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато, брикс, шос, мнения, ростислав ищенко