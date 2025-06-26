Нужен "Искандер-1000" для полного перекрытия": эксперт про сложности уничтожения Бескидского тоннеля
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
ВС РФ рассматривают возможность нанесения систематических ударов по критически важному Бескидскому тоннелю, через который осуществляется поставка топлива для украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт подробно объяснил текущие трудности с поражением данного объекта. Из-за значительной удаленности и особенностей конструкции прямое разрушение тоннеля требует применения особых средств поражения.
При этом Шлепченко отмечает, что даже частичное выведение из строя прилегающей инфраструктуры может дать значительный эффект.
"Можно наносить постоянные удары крылатыми ракетами и "Геранями" (у них сейчас приличная боеголовка в 90 килограммов), чтобы выбивать сами разъезды. Когда поезд выезжает из тоннеля, он бочком по тропинке не побежит. Он поедет на железнодорожный разъезд. Вот туда можно бить", — пояснил обозреватель.
Особое внимание в интервью было уделено перспективам применения ракетных комплексов с увеличенной дальностью, которые могли бы решить проблему поражения подобных удаленных стратегических объектов.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Подписывайся на