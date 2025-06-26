https://ukraina.ru/20250626/godami-obogaschalos-na-otkatakh-iz-byudzheta-stolitsy-gbr-ukrainy-rassledovalo-gromkoe-ugolovnoe-delo-1064327374.html
"Годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы": ГБР Украины расследовало громкое уголовное дело
"Годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы": ГБР Украины расследовало громкое уголовное дело - 26.06.2025 Украина.ру
"Годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы": ГБР Украины расследовало громкое уголовное дело
Государственное бюро расследований завершило расследование громкого уголовного дела о коррупции в Киеве. Об этом ведомство сообщило 26 июня.
2025-06-26T15:46
2025-06-26T15:46
2025-06-26T15:46
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криминал
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откат
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"ГБР завершило расследование по руководству "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы", - сказано в официальном сообщении.По итогам расследования масштабной коррупционной схемы в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" обвинительный акт направлен в суд.По данным следствия, в коммунальном предприятии действовала преступная организация. В нее входили генеральный директор предприятия, его первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также другие работники, которые имели полномочия принимать управленческие решения."Чиновники систематически вымогали и получали "откаты" в размере 15% от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на выполнение работ за бюджетные средства. Схема охватывала практически все подрядные организации, которые сотрудничали с "Киевзеленстроем", и, по предварительным данным, действовала с молчаливого согласия отдельных представителей городской власти", - констатировали в ГБР.Задокументированы факты получения взяток на общую сумму 4 млн. 115 тыс. грн (около $1 млн в эквиваленте), а также эпизоды предложений взяток на почти 12 млн грн. Санкции статей предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На все движимое и недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.Ранее на эту тему: "Чиновники требовали и получали 15% отката": ГБР изобличила организацию коррупционеров Киева Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич обратил внимание на проблему в публикации Борьба Ермака и Кличко за любовь Трампа. Кто в Киеве апеллирует к президенту США для борьбы с коррупцией
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новости, киев, украина, сша, дмитрий ковалевич, гбр, коррупция, криминал, взятка, откат, уголовное дело
Новости, Киев, Украина, США, Дмитрий Ковалевич, ГБР, коррупция, криминал, взятка, откат, уголовное дело
"Годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы": ГБР Украины расследовало громкое уголовное дело
Государственное бюро расследований завершило расследование громкого уголовного дела о коррупции в Киеве. Об этом ведомство сообщило 26 июня.
"ГБР завершило расследование по руководству "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы", - сказано в официальном сообщении.
По итогам расследования масштабной коррупционной схемы в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, в коммунальном предприятии действовала преступная организация. В нее входили генеральный директор предприятия, его первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также другие работники, которые имели полномочия принимать управленческие решения.
"Чиновники систематически вымогали и получали "откаты" в размере 15% от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на выполнение работ за бюджетные средства. Схема охватывала практически все подрядные организации, которые сотрудничали с "Киевзеленстроем", и, по предварительным данным, действовала с молчаливого согласия отдельных представителей городской власти", - констатировали в ГБР.
Задокументированы факты получения взяток на общую сумму 4 млн. 115 тыс. грн (около $1 млн в эквиваленте), а также эпизоды предложений взяток на почти 12 млн грн. Санкции статей предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На все движимое и недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.