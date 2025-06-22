https://ukraina.ru/20250622/siyayuschee-suschestvo-kotoroe-utopit-kievskuyu-verkhushku-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-begstvo-chernyshova-1064060687.html

"Сияющее существо", которое утопит киевскую верхушку. Украинские эксперты обсуждают бегство Чернышова

"Сияющее существо", которое утопит киевскую верхушку. Украинские эксперты обсуждают бегство Чернышова - 22.06.2025 Украина.ру

"Сияющее существо", которое утопит киевскую верхушку. Украинские эксперты обсуждают бегство Чернышова

Украинские и российские эксперты и политики обсуждают бегство за границу Андрея Чернышова и думают над тем, станет ли его исчезновение ключом к тому, чтобы окончательно утопить верхушку украинской власти

2025-06-22T05:00

2025-06-22T05:00

2025-06-22T05:00

эксклюзив

украина

сша

австрия

владимир зеленский

олег царев

татьяна монтян

набу

нафтогаз

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064092062_0:47:1782:1049_1920x0_80_0_0_40ae4c73500594dfbd933570a945d7dc.png

Украинские СМИ сообщают о том, что вице-премьер Украины и министр национального единства Андрей Чернышов не вернулся на Украину после рабочего визита в Австрию, куда он сопровождал Владимира Зеленского. Об этом пишет в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.По его словам, основной причиной считается возможное антикоррупционное расследование в отношении самого Чернышова и уже открытое — в отношении его бывших подчиненных."Дело в том, что на днях Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) выдвинули подозрения в неправомерном обогащении против ряда лиц, связанных с министром, включая его бывших коллег из Министерства регионального развития и "Нафтогаза. Двое из них были задержаны на Украине, один — при попытке покинуть страну", — уточняет Царев.По мнению эксперта, данная ситуация может быть связана с обострением борьбы за власть в ближайшем окружении Владимира Зеленского, между руководителем ОП Андреем Ермаком и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, человеком которого считается Чернышов."Чернышов и Миндич были партнёрами в бизнесе, причём их сотрудничество описывается как "50 на 50" по всем вопросам. Потом Миндич привёл Чернышова в окружение Зеленского, способствовал его карьере в правительстве. Но есть и другие версии. Есть информация, что Чернышов вел личные финансовые дела Зеленского, связанные с криптовалютой", — сообщил Царев.По словам экс-депутата, окружением Чернышова заинтересовалось НАБУ — единственный антикоррупционный орган Украины, который не подконтролен Зеленскому, но во многом подконтролен США. Царев обратил внимание та тот факт, что основная часть самого бюро представляют независимые сыщики, работающие на США и они уже накопали и передали в Вашингтон немало информации на самого Зеленского, Ермака и их окружение. По информации эксперта, уже собранная информация легла в основу тех санкций и уголовных дел, что лежат на столе у президента США Дональда Трампа и являются основным рычагом давления США на Зеленского. "Чернышов мог стать ключом к тому, чтобы получить больше данных и окончательно утопить верхушку украинской власти", — подытожил Царев.Офис президента отчаянно "давит" в информационном пространстве тему Чернышова, а между тем это — "уникальнейшая" ситуация, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат ВР Александр Дубинский. "На моей памяти, это первый в истории Украины сбежавший за границу действующий вице-премьер. Причем, по иронии судьбы — в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа", — написал политик в своем телеграм-канале.Но это — номинальная задача, считает депутат, в реальности же Чернышов должен был обеспечить скупку голосов диаспоры, оперируя украденными из бюджета и "Нафтогаза" ресурсами.И для Зеленского это не только репутационная потеря, но и потеря доступа к украденным деньгам — столь любимой в ОП "крипте". Я знаю, что сейчас Офис предпринимает отчаянные попытки порешать с НАБУ чтобы Чернышову не дали подозрение, и он вернулся в Украину."Но есть другая проблема — в соседней со мной камере уже сидит Василий Володин, член правления "Нафтогаза" и бывший госсекретарь минрегиона, чьи подписи стоят на всех документах о хищениях. Если он пойдет на сделку (а ему светит 10-ка), Чернышову [конец]", — иронично намекает Дубинский."Из "Салорейха" за границу сбежал аж целый министр. И не просто какой-то там министр, а министр... национального единства Чернышов. Сообщается, что его отправили в командировку в Австрию, откуда он решил не возвращаться и пропал с радаров", — написала на своем телеграм-канале украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.По данным журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Чернышову грозило уголовное дело по линии НАБУ и САП — касательно тех дел, когда он занимал пост главы "Нафтогаза Украины", сообщила адвокат.Монтян подчеркнула, что ранее по этому делу уже задержали двоих соратников Чернышова — директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максима Горбатюка и члена правления "Нафтогаза" Василия Володина. Ниточки от них тянулись как раз к Чернышову, вот он и решил не дожидаться, пока придут уже за ним, и "был таков", добавила она."Точнее, не так: не просто "был таков", а очень удачно и вовремя получил от начальства удобную командировку в Австрию. Проще говоря, Чернышову дали сбежать, чтобы позволить ему избежать ареста", — подчеркнула адвокат.Она предположила, что речь может идти об интригах и разборках за власть внутри самого Офиса президента, например, интригах контролирующего НАБУ Олега Татарова против крышующего Чернышова Ермака. "Думаю, скоро появится более подробная информация о происходящем, и она обещает быть очень интересной", — резюмировала Монтян.С одной стороны, бегство Чернышова — это конфликт между зоной американского влияния и зоной украинских коррупционных структур и политических кабинетов, считает украинский философ и эксперт Андрей Баумейстер.Но есть и другая, символическая сторона этой истории, и здесь произошло просто счастливое совпадение, когда человека избирают как образ привлекательности, заманивания всего лучшего, что можно собрать, заявил эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*."Вы знаете, это как собрать остатки символических копеек, медяков вот этого всего, чтобы собрать красивую картинку. И этот человек должен сиять где-то на горе, обманчиво сиять, и таким пением сирены привлекать не совсем рассуждающих здраво соотечественников, находящихся по всему миру, чтобы они, как под дудочку, шли, шли, шли туда... И вот это сияющее на горе существо прекрасное — сбежало", — иронично прокомментировал Баумейстер.И теперь, считает эксперт, украинским властям нужно очень хорошо подумать — кого поставить на эту должность, нужно ли назначать следующее такое же "сияющее существо", или это крах этой идеи."То есть если говорить о символической стороне, то перед нами просто крах этой идеи, причём позорный, быстрый, и, мне кажется, бесповоротный. Смешно было бы ещё кого-то назначать: вдруг и он сбежит, да?" — подытожил Баумейстер.О чем еще говорят украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах на сайте Украина.ру.* Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20250620/zelenskiy-kak-fasad-zapada-i-ukraina-s-musornym-reytingom-ukrainskie-eksperty-ob-utrate-stranoy-1064049826.html

украина

сша

австрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Наталья Мареева

Наталья Мареева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

эксклюзив, украина, сша, австрия, владимир зеленский, олег царев, татьяна монтян, набу, нафтогаз, верховная рада, александр дубинский, арест, власти украины, киевский режим, тюрьма, андрей ермак, офис президента, главные новости, новости украины, новости россии, вице-премьер