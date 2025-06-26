ВСУ в Сумской области застряли в "дроновой войне" без шансов на победу — Зимовский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Бои в Сумской области ведутся в условиях, крайне невыгодных для ВСУ: открытая местность и активное применение дронов сводят на нет попытки украинских войск контратаковать. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Там хорошо прятать войска, но там ограничена работа БПЛА. И до этого лесного массива мы еще не дошли. Он находится в нескольких километрах южнее Юнаковки, а мы ее еще до конца не дочистили", — пояснил эксперт.
По его словам, украинские силы вынуждены рыть окопы прямо в полях, так как естественных укрытий почти нет. Российские войска, в свою очередь, методично продвигаются, используя дроны для обнаружения и уничтожения вражеских позиций.
Зимовский подробно описал особенности театра военных действий: "В том районе, где мы сейчас создаем буферную зону – открытая местность, пересеченная лугами и кустарниками". Это делает украинские позиции легко обнаруживаемыми с воздуха.
Эксперт отметил, что несмотря на сложные условия, российские подразделения демонстрируют высокую эффективность: "Широко применяются дроны. Это сильно осложняет украинцам их попытки выдавить нас на территорию РФ".
Особое внимание Зимовский уделил проблеме логистики: "Правда, там полно мелких речушек, через которые тяжело перебираться технике. Вот и ведется пехотная война с помощью дронов вдоль дорог". Это объясняет относительно медленные темпы продвижения российских войск в регионе.
В заключение эксперт подчеркнул, что текущая ситуация в Сумской области выгодна российским войскам, так как позволяет наносить значительные потери противнику при минимальных собственных потерях.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко: "Позывной "Акула": Украинская "птичка" попала в кузов, где нас было 11 человек. Взорвалась бы - нас нет" на сайте Украина.ру.
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