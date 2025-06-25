https://ukraina.ru/20250625/sk-rf-rassleduet-gibel-zhenschiny-v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-ataki-drona-vsu-1064274093.html

СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ

СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ - 25.06.2025 Украина.ру

СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при атаке военнослужащих Украины на гражданский автомобиль в Кореневском районе Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко:

2025-06-25T14:58

2025-06-25T14:58

2025-06-25T14:58

новости

курская область

россия

украина

ск рф

вооруженные силы украины

всу

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_4e82494864e89c9991c830f12552f092.jpg.webp

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства преступления украинских боевиков в Курской области."17 июня 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем", - сказано в официальном сообщении.Российскими военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля.В ходе расследования назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе с целью определения размера причиненного ущерба транспортному средству. Также допрашиваются свидетели преступления и устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этому террористическому акту.Накануне стало известно о розыске насильственно угнанных жителей Курской области украинскими оккупантами. Подробности в публикации "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, военные преступления, мирные жители, fpv-дрон, кто