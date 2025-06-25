СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ - 25.06.2025 Украина.ру
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СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ
СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ - 25.06.2025 Украина.ру
СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ
Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при атаке военнослужащих Украины на гражданский автомобиль в Кореневском районе Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко:
2025-06-25T14:58
2025-06-25T14:58
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В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства преступления украинских боевиков в Курской области."17 июня 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем", - сказано в официальном сообщении.Российскими военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля.В ходе расследования назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе с целью определения размера причиненного ущерба транспортному средству. Также допрашиваются свидетели преступления и устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этому террористическому акту.Накануне стало известно о розыске насильственно угнанных жителей Курской области украинскими оккупантами. Подробности в публикации "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, военные преступления, мирные жители, fpv-дрон, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Военные преступления, мирные жители, fpv-дрон, КТО

СК РФ расследует гибель женщины в Курской области в результате атаки дрона ВСУ

14:58 25.06.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины при атаке военнослужащих Украины на гражданский автомобиль в Кореневском районе Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко:
В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства преступления украинских боевиков в Курской области.
"17 июня 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем", - сказано в официальном сообщении.
Российскими военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля.
"Установлено, что удар нанесен прицельно по месту водителя", - констатировали в ведомстве.
В ходе расследования назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе с целью определения размера причиненного ущерба транспортному средству. Также допрашиваются свидетели преступления и устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этому террористическому акту.
Накануне стало известно о розыске насильственно угнанных жителей Курской области украинскими оккупантами. Подробности в публикации "Нужно нерасчеловечиваться": Москалькова рассказала Путину о розыске тысяч пропавших без вести на СВО
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