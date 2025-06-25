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На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев

На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев - 25.06.2025 Украина.ру

На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев

Украинские полицейские задержали группу наркоторговцев на подконтрольной украинской армии части Херсонской области. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-06-25T18:11

2025-06-25T18:11

2025-06-25T18:11

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Обезвредили организованную группу наркоторговцев украинские полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделений. Она действовала на территории Бериславского района."Полицейские установили, что организаторы преступной группы наладили мощную схему сбыта наркотических и психотропных средств с четким распределением ролей между участниками. Лидером мощной схемы оказался 39-летний житель Великой Александровки. Он наладил закупку наркотиков через чат-бот в одном из мессенджеров", - сказано в официальном сообщении.Фигурант получал запрещенные вещества посылками через почтовое отделение. Он использовал множество карт разных банков для финансовых операций. В целях конспирации он постоянно менял анкетные данные при получении посылок.Другим руководителем преступной организации был 34-летний житель этого же населенного пункта. Он наряду с закупкой наркотиков через телеграмм-бот занимался их непосредственным сбытом.К своей преступной деятельности организаторы привлекли ещё троих жителей района. ОПГ распространяла наркотики как непосредственно "из рук в руки", так и пересылкой в ​​другие регионы Украины через почтовые отделения.Фигуранты задержаны. При обысках у них найдены наркотики, оружие и боеприпасы.Также на эту тему: Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонииРанее автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассматривал проблему наркотизации Украины в публикации Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис

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