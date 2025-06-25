На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев - 25.06.2025 Украина.ру
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На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев
На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев - 25.06.2025 Украина.ру
На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев
Украинские полицейские задержали группу наркоторговцев на подконтрольной украинской армии части Херсонской области. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-06-25T18:11
2025-06-25T18:11
новости
украина
херсонская область
киев
дмитрий ковалевич
вооруженные силы украины
нацполиция
опг
всу
новые регионы
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Обезвредили организованную группу наркоторговцев украинские полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделений. Она действовала на территории Бериславского района."Полицейские установили, что организаторы преступной группы наладили мощную схему сбыта наркотических и психотропных средств с четким распределением ролей между участниками. Лидером мощной схемы оказался 39-летний житель Великой Александровки. Он наладил закупку наркотиков через чат-бот в одном из мессенджеров", - сказано в официальном сообщении.Фигурант получал запрещенные вещества посылками через почтовое отделение. Он использовал множество карт разных банков для финансовых операций. В целях конспирации он постоянно менял анкетные данные при получении посылок.Другим руководителем преступной организации был 34-летний житель этого же населенного пункта. Он наряду с закупкой наркотиков через телеграмм-бот занимался их непосредственным сбытом.К своей преступной деятельности организаторы привлекли ещё троих жителей района. ОПГ распространяла наркотики как непосредственно "из рук в руки", так и пересылкой в ​​другие регионы Украины через почтовые отделения.Фигуранты задержаны. При обысках у них найдены наркотики, оружие и боеприпасы.Также на эту тему: Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонииРанее автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассматривал проблему наркотизации Украины в публикации Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис
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Новости
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новости, украина, херсонская область, киев, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, нацполиция, опг, всу, новые регионы, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал
Новости, Украина, Херсонская область, Киев, Дмитрий Ковалевич, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ОПГ, ВСУ, Новые регионы, наркотики, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал

На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев

18:11 25.06.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Украинские полицейские задержали группу наркоторговцев на подконтрольной украинской армии части Херсонской области. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Обезвредили организованную группу наркоторговцев украинские полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделений. Она действовала на территории Бериславского района.
"Полицейские установили, что организаторы преступной группы наладили мощную схему сбыта наркотических и психотропных средств с четким распределением ролей между участниками. Лидером мощной схемы оказался 39-летний житель Великой Александровки. Он наладил закупку наркотиков через чат-бот в одном из мессенджеров", - сказано в официальном сообщении.
Фигурант получал запрещенные вещества посылками через почтовое отделение. Он использовал множество карт разных банков для финансовых операций. В целях конспирации он постоянно менял анкетные данные при получении посылок.
Другим руководителем преступной организации был 34-летний житель этого же населенного пункта. Он наряду с закупкой наркотиков через телеграмм-бот занимался их непосредственным сбытом.
К своей преступной деятельности организаторы привлекли ещё троих жителей района. ОПГ распространяла наркотики как непосредственно "из рук в руки", так и пересылкой в ​​другие регионы Украины через почтовые отделения.
Фигуранты задержаны. При обысках у них найдены наркотики, оружие и боеприпасы.
Также на эту тему: Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
Ранее автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассматривал проблему наркотизации Украины в публикации Станет ли украинцам жить веселее. Зачем Киев легализовал каннабис
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