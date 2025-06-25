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Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо

Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо - 25.06.2025 Украина.ру

Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо

Президент США Дональд Трамп является "папашей", которому не чужда ненормативная лексика. Об этом 25 июня заявил журналистам генсек НАТО Марк Рютте

2025-06-25T20:50

2025-06-25T20:50

2025-06-25T20:50

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Генсек военно-политического блока назвал Дональда Трампа "папашей" при интерпретации заявления президента США на тему израильско-иранского вооружённого конфликта. Тогда американский лидер в общении с журналистами употребил ненормативную лексику."Папаше иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы прекратить это", — заявил Рютте, поясняя поведение Трампа.Слова генсека НАТО приводит информагентство Reuters.Журналисты поинтересовались у Рютте, не унижает ли такой термин президента США."Разве он не заслуживает похвалы?", - ответил генсек вопросом на вопрос.Актуальное интервью на эте тему: Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35

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