https://ukraina.ru/20250625/begstvo-krys-alekhin-raskryl-kak-inostrannye-naemniki-vsu-massovo-dezertiruyut-s-kharkovskogo-fronta-1064247261.html

Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта

Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта - 25.06.2025 Украина.ру

Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта

Численность иностранных наемников в составе ВСУ сократилась в несколько раз Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-25T05:30

2025-06-25T05:30

2025-06-25T05:30

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"Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты", - сообщил Алехин. - "Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса"".По данным эксперта, многие наемники из Европы теперь избегают передовой. "Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения", - отметил Алехин.Согласно информации Минобороны РФ, приведенной экспертом: "Общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч".Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/sergey-ermakov-uroven-delegatsii-ot-ukrainy-na-sammite-nato-mozhet-byt-znachitelno-ponizhen-1064199546.html

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