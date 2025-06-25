Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта - 25.06.2025 Украина.ру
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Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта
Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта - 25.06.2025 Украина.ру
Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта
Численность иностранных наемников в составе ВСУ сократилась в несколько раз Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-25T05:30
2025-06-25T05:30
новости
россия
европа
харьков
геннадий алехин
всу
потери всу
всу наступают
потери всу на сегодня
иностранные наемники
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"Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты", - сообщил Алехин. - "Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса"".По данным эксперта, многие наемники из Европы теперь избегают передовой. "Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения", - отметил Алехин.Согласно информации Минобороны РФ, приведенной экспертом: "Общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч".Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/sergey-ermakov-uroven-delegatsii-ot-ukrainy-na-sammite-nato-mozhet-byt-znachitelno-ponizhen-1064199546.html
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новости, россия, европа, харьков, геннадий алехин, всу, потери всу, всу наступают, потери всу на сегодня, иностранные наемники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дезертирство
Новости, Россия, Европа, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, потери ВСУ, ВСУ наступают, потери ВСУ на сегодня, иностранные наемники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дезертирство

Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта

05:30 25.06.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Численность иностранных наемников в составе ВСУ сократилась в несколько раз Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Тем временем ВСУ стали покидать различные "дикие гуси", с которыми они подписали контракты", - сообщил Алехин. - "Побежали даже колумбийцы, которых без должного военного опыта использовали в качестве "пушечного мяса"".
По данным эксперта, многие наемники из Европы теперь избегают передовой. "Наемники из Европы предпочитают должности инструкторов в учебных центрах, лишь бы подальше от линии боевого соприкосновения", - отметил Алехин.
Согласно информации Минобороны РФ, приведенной экспертом: "Общая численность иностранных наемников, приехавших повоевать в составе ВСУ, составляла 15-20 тысяч человек. Половина из них погибла, ещё многие просто удрали, на сегодняшний день осталось порядка 5-7 тысяч".
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 05:00
Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно пониженПосле демонстративного краха политики США и НАТО в Афганистане, отказ от своих обязательств и обещаний перед Киевом означал бы полную дискредитацию натовской политики.
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