Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области - 24.06.2025 Украина.ру
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Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области - 24.06.2025 Украина.ру
Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
Мощное наступление российских войск на Харьковском направлении привело к разгрому шести штурмовых групп ВСУ и уничтожению ключевой инфраструктуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-24T23:59
2025-06-24T20:44
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"На Волчанском и Липцовском участках наши штурмовые группы провели блестящие операции, - заявил эксперт. - В результате точечных ударов уничтожены не только живая сила противника, но и два стратегических склада, техника, станции РЭБ и спутниковой связи".Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ на Купянском направлении. "После освобождения Московки украинские войска оказались в оперативном мешке, - отмечает Алехин. - Бои уже идут за Голубовку, а контроль над железнодорожной веткой на Харьков практически потерян".По данным разведки, противник предпринимает отчаянные попытки перегруппироваться, но российские войска методично уничтожают все резервы, поступающие к линии фронта. Аналитики отмечают, что текущее наступление может стать переломным моментом в ходе всей спецоперации на северо-восточном направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, волчанск, наступление, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Харьков, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Волчанск, наступление, наступление ВС РФ, наступление России

Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области

23:59 24.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Мощное наступление российских войск на Харьковском направлении привело к разгрому шести штурмовых групп ВСУ и уничтожению ключевой инфраструктуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"На Волчанском и Липцовском участках наши штурмовые группы провели блестящие операции, - заявил эксперт. - В результате точечных ударов уничтожены не только живая сила противника, но и два стратегических склада, техника, станции РЭБ и спутниковой связи".
Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ на Купянском направлении. "После освобождения Московки украинские войска оказались в оперативном мешке, - отмечает Алехин. - Бои уже идут за Голубовку, а контроль над железнодорожной веткой на Харьков практически потерян".
По данным разведки, противник предпринимает отчаянные попытки перегруппироваться, но российские войска методично уничтожают все резервы, поступающие к линии фронта.
"Ситуация развивается по нашему сценарию, - подчеркивает Алехин. - Каждый день приносит новые успехи, а противник несет невосполнимые потери".
Аналитики отмечают, что текущее наступление может стать переломным моментом в ходе всей спецоперации на северо-восточном направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:30
Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на УкраинеИрану сейчас придется потратить время на замену погибших военных руководителей. Потом будет выяснять, кто виноват. Потом будет определяться, на кого ориентироваться. И только потом, может быть, новое руководство будет думать об усилении сотрудничества с Россией. Если вообще будет, считает политолог Андрей Суздальцев
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Заголовок открываемого материала
23:59Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
23:50"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ
23:40Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
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