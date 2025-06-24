Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Мощное наступление российских войск на Харьковском направлении привело к разгрому шести штурмовых групп ВСУ и уничтожению ключевой инфраструктуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"На Волчанском и Липцовском участках наши штурмовые группы провели блестящие операции, - заявил эксперт. - В результате точечных ударов уничтожены не только живая сила противника, но и два стратегических склада, техника, станции РЭБ и спутниковой связи".
Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ на Купянском направлении. "После освобождения Московки украинские войска оказались в оперативном мешке, - отмечает Алехин. - Бои уже идут за Голубовку, а контроль над железнодорожной веткой на Харьков практически потерян".
По данным разведки, противник предпринимает отчаянные попытки перегруппироваться, но российские войска методично уничтожают все резервы, поступающие к линии фронта.
"Ситуация развивается по нашему сценарию, - подчеркивает Алехин. - Каждый день приносит новые успехи, а противник несет невосполнимые потери".
Аналитики отмечают, что текущее наступление может стать переломным моментом в ходе всей спецоперации на северо-восточном направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
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