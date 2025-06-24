https://ukraina.ru/20250624/rossiyskaya-armiya-szhimaet-kleschi-gruppirovki-zapad-i-sever-peremalyvayut-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1064244961.html

Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области

Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области - 24.06.2025 Украина.ру

Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области

Мощное наступление российских войск на Харьковском направлении привело к разгрому шести штурмовых групп ВСУ и уничтожению ключевой инфраструктуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-24T23:59

2025-06-24T23:59

2025-06-24T20:44

новости

харьков

россия

харьковская область

геннадий алехин

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062430412_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_4d57f5a2ccfd1b735d84ff10c1cebfd9.jpg

"На Волчанском и Липцовском участках наши штурмовые группы провели блестящие операции, - заявил эксперт. - В результате точечных ударов уничтожены не только живая сила противника, но и два стратегических склада, техника, станции РЭБ и спутниковой связи".Особенно тяжелое положение сложилось для ВСУ на Купянском направлении. "После освобождения Московки украинские войска оказались в оперативном мешке, - отмечает Алехин. - Бои уже идут за Голубовку, а контроль над железнодорожной веткой на Харьков практически потерян".По данным разведки, противник предпринимает отчаянные попытки перегруппироваться, но российские войска методично уничтожают все резервы, поступающие к линии фронта. Аналитики отмечают, что текущее наступление может стать переломным моментом в ходе всей спецоперации на северо-восточном направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/1064231948.html

харьков

россия

харьковская область

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, волчанск, наступление, наступление вс рф, наступление россии