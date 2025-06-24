Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову - 24.06.2025 Украина.ру
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Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову - 24.06.2025 Украина.ру
Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
Точечные удары российской артиллерии и авиации парализовали систему переброски украинских резервов Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-24T23:40
2025-06-24T23:40
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Ночные атаки российских БПЛА по военным предприятиям Харькова окончательно деморализовали противника. "Украинские формирования остались без нормального снабжения, - констатирует Алехин. - Их попытки контратаковать напоминают агонию".По последним данным, в результате точных ударов уничтожено несколько колонн с техникой и живой силой противника. "Мы полностью контролируем логистические маршруты врага, - заявляет полковник запаса. - Это лишает ВСУ возможности маневра и переброски подкреплений".Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска применяют новейшие системы разведки и поражения, делающие любые передвижения противника крайне уязвимыми.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/yadernaya-ugroza-ustranena-no-opasnost-ostalas-mnogie-strany-mira-zakhotyat-atomnoe-oruzhie---1064226004.html
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, вс рф, всу, сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, потери всу, разгром всу, логистика
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, потери ВСУ, разгром ВСУ, логистика

Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову

23:40 24.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Точечные удары российской артиллерии и авиации парализовали систему переброски украинских резервов Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Наши войска наносят сокрушительные удары по всем узлам сопротивления, - подчеркивает эксперт. - Особое внимание уделяется путям подвоза резервов в районе Золочева и Казачьей Лопани - там создается настоящий огненный коридор".
Ночные атаки российских БПЛА по военным предприятиям Харькова окончательно деморализовали противника. "Украинские формирования остались без нормального снабжения, - констатирует Алехин. - Их попытки контратаковать напоминают агонию".
По последним данным, в результате точных ударов уничтожено несколько колонн с техникой и живой силой противника. "Мы полностью контролируем логистические маршруты врага, - заявляет полковник запаса. - Это лишает ВСУ возможности маневра и переброски подкреплений".
Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска применяют новейшие системы разведки и поражения, делающие любые передвижения противника крайне уязвимыми.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Томагавк
Вчера, 19:35
Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие Угроза Третьей мировой войны в ядерном исполнении не устранена, а наоборот – все равно стала ближе, только теперь, возможно, отодвинулась по времени. Такой, увы, главный и крайне неутешительный для всего мира вывод можно сделать из ситуации, связанной с войной между Израилем и Ираном с участием американцев.
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