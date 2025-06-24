Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
Точечные удары российской артиллерии и авиации парализовали систему переброски украинских резервов Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Наши войска наносят сокрушительные удары по всем узлам сопротивления, - подчеркивает эксперт. - Особое внимание уделяется путям подвоза резервов в районе Золочева и Казачьей Лопани - там создается настоящий огненный коридор".
Ночные атаки российских БПЛА по военным предприятиям Харькова окончательно деморализовали противника. "Украинские формирования остались без нормального снабжения, - констатирует Алехин. - Их попытки контратаковать напоминают агонию".
По последним данным, в результате точных ударов уничтожено несколько колонн с техникой и живой силой противника. "Мы полностью контролируем логистические маршруты врага, - заявляет полковник запаса. - Это лишает ВСУ возможности маневра и переброски подкреплений".
Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска применяют новейшие системы разведки и поражения, делающие любые передвижения противника крайне уязвимыми.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:35Ядерная угроза устранена, но опасность осталась. Многие страны мира захотят атомное оружие Угроза Третьей мировой войны в ядерном исполнении не устранена, а наоборот – все равно стала ближе, только теперь, возможно, отодвинулась по времени. Такой, увы, главный и крайне неутешительный для всего мира вывод можно сделать из ситуации, связанной с войной между Израилем и Ираном с участием американцев.
Подписывайся на