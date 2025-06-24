https://ukraina.ru/20250624/ognennyy-val-ekspert-o-tom-kak-vs-rf-metodichno-obnulyayut-rezervy-vsu-na-podstupakh-k-kharkovu-1064245193.html

Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову

Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову - 24.06.2025 Украина.ру

Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову

Точечные удары российской артиллерии и авиации парализовали систему переброски украинских резервов Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-24T23:40

2025-06-24T23:40

2025-06-24T23:40

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Ночные атаки российских БПЛА по военным предприятиям Харькова окончательно деморализовали противника. "Украинские формирования остались без нормального снабжения, - констатирует Алехин. - Их попытки контратаковать напоминают агонию".По последним данным, в результате точных ударов уничтожено несколько колонн с техникой и живой силой противника. "Мы полностью контролируем логистические маршруты врага, - заявляет полковник запаса. - Это лишает ВСУ возможности маневра и переброски подкреплений".Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска применяют новейшие системы разведки и поражения, делающие любые передвижения противника крайне уязвимыми.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/yadernaya-ugroza-ustranena-no-opasnost-ostalas-mnogie-strany-mira-zakhotyat-atomnoe-oruzhie---1064226004.html

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