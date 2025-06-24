Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте - 24.06.2025 Украина.ру
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Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте
Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте - 24.06.2025 Украина.ру
Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте
Эксперт раскрыл приоритеты Москвы, которые часто неправильно интерпретируются на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-24T23:00
2025-06-24T23:00
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"Российское руководство пришло к выводу, что прекратить конфликт без прекращения Украины не удастся", - заявил политолог. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а не временная тактика.Ищенко уточнил: "Конфликт с Западом никуда не денется. И это основная проблема, а не проблема жизни и смерти Зеленского". По его словам, территориальные вопросы вторичны.Эксперт описал идеальный сценарий: "Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества". Он отметил важность легитимации результатов через Совбез ООН.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, конфликт, прогнозы сво
Новости, Запад, Россия, Москва, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, конфликт, прогнозы СВО

Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте

23:00 24.06.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Эксперт раскрыл приоритеты Москвы, которые часто неправильно интерпретируются на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Российское руководство пришло к выводу, что прекратить конфликт без прекращения Украины не удастся", - заявил политолог. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а не временная тактика.
Ищенко уточнил: "Конфликт с Западом никуда не денется. И это основная проблема, а не проблема жизни и смерти Зеленского". По его словам, территориальные вопросы вторичны.
Эксперт описал идеальный сценарий: "Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества". Он отметил важность легитимации результатов через Совбез ООН.
"Территориальные приобретения и проблемы Зеленского для нас второстепенны", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.
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