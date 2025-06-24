Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте
Эксперт раскрыл приоритеты Москвы, которые часто неправильно интерпретируются на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Российское руководство пришло к выводу, что прекратить конфликт без прекращения Украины не удастся", - заявил политолог. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а не временная тактика.
Ищенко уточнил: "Конфликт с Западом никуда не денется. И это основная проблема, а не проблема жизни и смерти Зеленского". По его словам, территориальные вопросы вторичны.
Эксперт описал идеальный сценарий: "Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества". Он отметил важность легитимации результатов через Совбез ООН.
"Территориальные приобретения и проблемы Зеленского для нас второстепенны", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
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