https://ukraina.ru/20250624/eto-ne-problema-zhizni-i-smerti-zelenskogo-ischenko-obyasnil-tseli-rossii-v-ukrainskom-konflikte-1064235753.html

Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте

Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте - 24.06.2025 Украина.ру

Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте

Эксперт раскрыл приоритеты Москвы, которые часто неправильно интерпретируются на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-24T23:00

2025-06-24T23:00

2025-06-24T23:00

новости

запад

россия

москва

ростислав ищенко

владимир зеленский

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062382432_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7e2740a66ed01e2e8950711aa9197a19.jpg

"Российское руководство пришло к выводу, что прекратить конфликт без прекращения Украины не удастся", - заявил политолог. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а не временная тактика.Ищенко уточнил: "Конфликт с Западом никуда не денется. И это основная проблема, а не проблема жизни и смерти Зеленского". По его словам, территориальные вопросы вторичны.Эксперт описал идеальный сценарий: "Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества". Он отметил важность легитимации результатов через Совбез ООН.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/1064234875.html

запад

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, конфликт, прогнозы сво