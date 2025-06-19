https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-sokol-poslednim-patronom-unichtozhil-pikirovavshiy-v-nas-vrazheskiy-fpv-dron-1064041297.html

Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон

Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон - 19.06.2025 Украина.ру

Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон

Интервью с командиром стрелкового отделения батальона "Борз" - позывной "Сокол", который рассказал изданию Украина.ру, зачем нужны мотоциклы на передовой, и как он однажды попал в окружение под Херсоном

2025-06-19T16:38

2025-06-19T16:38

2025-06-19T16:38

интервью

александр чаленко

fpv-дрон

рэб

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- Сокол, сейчас в эпоху FPV дронов для того, чтобы добраться до позиций врага, надо к ним проскочить на большой скорости. Если идти пешком или на бронетехнике, как утверждают опытные солдаты, то практически сто процентов тебя убьет или сильно ранит украинский дрон-камикадзе. Поэтому, если так можно выразится, в армейскую моду вошли легкие мотоциклы, которые позволяют быстро, на большой скорости ворваться в то, что называется "вражеские окопы". Вы в своей работе мотоциклы используете?- Да, мы используем "мётлы", мы так называем мотоциклы. На нашем участке боев другие передвижения, кроме как на мотоциклах, не используются. Небо абсолютно "грязное" от вражеских дронов - спокойно пройти практически невозможно. Что касается провизии и чего-то другого, подвезти все это на больших транспортах к передовой по понятным причинам невозможно, поэтому они и не ездят. Задачи от командования к нам поступают сложные. Их надо выполнять. Поэтому весь личный состав в основном перемещается на мотоциклах.- А если к вам пришел боец, готов воевать, а вот водить мотоцикл не умеет, что тогда? Сами учите?- Да обучаем. Кто не умеет, сами садимся, у кого есть опыт вождения, и везем, в том числе и его. На передке нельзя волноваться, ловить страх. Надо четко выполнять свою задачу. Если ты уже сел на такой транспорт как мотоцикл, ты должен довезти бойца и остаться целым.- На мотоцикле надо передвигаться по одному или всегда по двое?- Все в зависимости от стоящей перед тобой задачи. Можно так: один человек садится сзади тебя, ну и как можно больше надо взять с собой провизии, б/к (боекомплекта - Ред.), воды и горючего. Что касается последнего, то на каждой позиции находятся генераторы, которые потребляют это самое горючее.При этом подвозы всего этого нужны каждый день. Если хоть раз логистика ломается, то отделение не сможет выполнить задачу, которая перед ним стоит.- То есть вы все вышеперечисленное подвозите каждый день на мотоциклах, правильно?- Каждый день.- Сколько нужно времени, чтобы проскочить на "метле" от одной позиции до другой? Это минута-полторы?- От позиции до позиции ходят пешком. А вот от одной точки к другой, там, где более безопасно можно находиться и хранить всю провизию для распределения по подразделениям, надо полчаса.- Были случаи, когда за вами гнался вражеский FPV дрон?- Были. Выезжал как-то с линии боевого соприкосновения. За нами приехала машина, мы в нее сели и поехали. В этот момент поднялся сидевший в засаде "ждун". Так называют "птички" - беспилотники. Он поднялся и увязался за нами. Мы его по дороге сначала потеряли. Я постоянно открывал дверь машины и смотрел в небо. И тут снова появившаяся "птичка" хотела нас поджарить. Я начал вести по ней огонь. Она висела постоянно над нами, а потом начала пикировать в нас, чтобы поджарить. Я отстрелял почти все патроны. Остался только один. И вот этим самым последним патроном на подлете я ее и подбил.- А если бы не подбил?...- У меня в машине сидело еще четыре моих бойца плюс водитель. Сами понимаете, чтобы с ними было бы, если бы "ждун" попал в них. Я даже хотел отдать команду: выпрыгивайте скорее из машины, но на скорости 80 км/ч это сложно сделать. Поэтому я и принял решение: подбить "птичку". Последним патроном.Каждый день мои бойцы подвергаются ужасным опасностям, когда подвозят б/к, провизию и топливо. Вот недавно "птичка" прямо залетела в кузов, но, слава Богу, не разорвалась. Чудом парни спаслись. Сегодня, когда мы с вами записываем это интервью, вражеская "птичка" попала в эту же самую машину, и один мой боец затрехсотился.- Есть у вас награды?- Да. Медаль "За участие в СВО на Украине". Я заводил наших ребят в тыл врага. Нам нужно было вытащить трехсотых и заменить группу, которая уже подустала. Я ехал на мотоцикле с РЭБом, прикрывал воздух от "птичек". Задача была сложной, но мы справились.- Сокол, я чувствую по тому, как вы говорите и себя держите, что вы из интеллигентной, а не из рабоче-крестьянской семьи? У вас есть высшее образование?- Да. Юридическое. Я сначала закончил бакалаврат, а потом магистратуру. Служу уже десять лет, с 2015 года. Я пошел служить, потому что тут мой дом, который надо защищать. Все мои близкие друзья нашли себя на войне.- Ранены были?- Нет. Видимо, Бог оберегает.- Были ли случаи, когда казалось, что погибнете?- Когда в 2022 году попал в окружение под Херсоном. Где я тогда служил, говорить не буду. Скажу просто, что был в охране командираНам поставили задачу, мы пошли, нас срисовали. Не зная местности, мы попали в окружение. Только чудом удалось спастись. Служу я с 2015 года, но только в прошлом году подписал контракт с Министерством обороны, а до этого были частные военные компании и все, что с этим связано. Я в таких местах служил… не все могу рассказать о том, какие задачи у нас были.- Вы служили под Херсоном. А можно ли было в 2022-м году город не сдавать? Ваше личное мнение.- Не знаю. В это углубляться не буду. Но скажу так: это все шахматная игра. Не может быть победы без жертв…Читайте также интервью Александра Чаленко о том, как хороший РЭБ спасает жизни бойцов на передовой Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены

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2025

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

интервью, александр чаленко, fpv-дрон, рэб