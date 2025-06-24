https://ukraina.ru/20250624/esli-front-ne-rukhnet-ukraina-mozhet-voevat-do-dekabrya-politolog-nazval-vozmozhnuyu-datu-krakha-vsu-1064233954.html

"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ

"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ - 24.06.2025 Украина.ру

"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ

Эксперт оценил, как долго Украина сможет продолжать боевые действия без существенной западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-24T23:50

2025-06-24T23:50

2025-06-24T23:50

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"На накопленных материалах, если фронт не рухнет, она может воевать до декабря", - объяснил Ищенко. Он напомнил, что еще в начале года Украина заявляла о полугодовом запасе вооружений, но продолжала получать помощь Запада.Эксперт указал на мобилизационный ресурс Киева: "Украина воюет в основном за счёт своего пушечного мяса, а не только потому, что Запад поставляет вооружение". Однако он отметил рост дезертирства и случаев сдачи в плен."Воюет режим. И этот режим заставляет Украину давать до последнего украинца", - констатировал Ищенко. По его словам, киевское руководство скорее предпочтет эмиграцию, чем переговоры.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250623/1064206948.html

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