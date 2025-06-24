"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ - 24.06.2025 Украина.ру
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"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ
"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ - 24.06.2025 Украина.ру
"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ
Эксперт оценил, как долго Украина сможет продолжать боевые действия без существенной западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-24T23:50
2025-06-24T23:50
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"На накопленных материалах, если фронт не рухнет, она может воевать до декабря", - объяснил Ищенко. Он напомнил, что еще в начале года Украина заявляла о полугодовом запасе вооружений, но продолжала получать помощь Запада.Эксперт указал на мобилизационный ресурс Киева: "Украина воюет в основном за счёт своего пушечного мяса, а не только потому, что Запад поставляет вооружение". Однако он отметил рост дезертирства и случаев сдачи в плен."Воюет режим. И этот режим заставляет Украину давать до последнего украинца", - констатировал Ищенко. По его словам, киевское руководство скорее предпочтет эмиграцию, чем переговоры.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, киев, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, дезертирство , мобилизация
Новости, Украина, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, дезертирство , мобилизация

"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ

23:50 24.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Эксперт оценил, как долго Украина сможет продолжать боевые действия без существенной западной помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"На накопленных материалах, если фронт не рухнет, она может воевать до декабря", - объяснил Ищенко. Он напомнил, что еще в начале года Украина заявляла о полугодовом запасе вооружений, но продолжала получать помощь Запада.
Эксперт указал на мобилизационный ресурс Киева: "Украина воюет в основном за счёт своего пушечного мяса, а не только потому, что Запад поставляет вооружение". Однако он отметил рост дезертирства и случаев сдачи в плен.
"Воюет режим. И этот режим заставляет Украину давать до последнего украинца", - констатировал Ищенко. По его словам, киевское руководство скорее предпочтет эмиграцию, чем переговоры.
"Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского конфликта и СВО: "Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон" на сайте Украина.ру.
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