https://ukraina.ru/20250623/yaponiya-dala-v-dolg-pravitelstvu-ukrainy-1064206469.html
Япония дала в долг правительству Украины
Япония дала в долг правительству Украины - 23.06.2025 Украина.ру
Япония дала в долг правительству Украины
Правительство Украины сможет направить полученные в долг от Японии средства на восстановление и модернизацию инфраструктуры. Об этом 23 июня заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
2025-06-23T21:35
2025-06-23T21:35
2025-06-23T21:35
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украина
япония
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денис шмыгаль
всемирный банк
кабмин
госдолг
инфраструктура
сво
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"Украина получила 190 млн долларов на инициативы восстановления в рамках совместного со Всемирным банком проекта DRIVE. Его цель – создание устойчивой инфраструктуры в сложных условиях. Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - рассказал глава Кабмина Украины.Шмыгаль поблагодарил партнёров – Всемирный банк и правительство Японии "за последовательную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны".Также 23 июня премьер-министр Украины сообщил, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) передаёт Киеву 18,5 млрд грн ($446 млн) на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства украинских городов. Условия передачи средств Шмыгаль не уточнил.Ранее в новостях: МИД РФ обещает "существенный урон интересам Японии" за военную помощь Киеву Также сообщалось, что Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, япония, киев, денис шмыгаль, всемирный банк, кабмин, госдолг, инфраструктура, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Япония, Киев, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, Кабмин, госдолг, инфраструктура, СВО, международные отношения, Международная политика
Япония дала в долг правительству Украины
Правительство Украины сможет направить полученные в долг от Японии средства на восстановление и модернизацию инфраструктуры. Об этом 23 июня заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
"Украина получила 190 млн долларов на инициативы восстановления в рамках совместного со Всемирным банком проекта DRIVE. Его цель – создание устойчивой инфраструктуры в сложных условиях. Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - рассказал глава Кабмина Украины.
Шмыгаль поблагодарил партнёров – Всемирный банк и правительство Японии "за последовательную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны".
Также 23 июня премьер-министр Украины сообщил, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) передаёт Киеву 18,5 млрд грн ($446 млн) на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства украинских городов. Условия передачи средств Шмыгаль не уточнил.