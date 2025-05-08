https://ukraina.ru/20250508/ukraina-ne-planiruet-vozvraschat-dolgi-zapadnym-stranam---glava-minfina-1063009193.html
Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина
Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина - 08.05.2025 Украина.ру
Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина
Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие десятилетия. Об этом заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко в эфире телеканала "Рада"
2025-05-08T10:55
2025-05-08T10:55
2025-05-08T10:55
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марченко
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минфин
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Ему задали вопрос, способна ли страна обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов, и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.По его словам, ставка по обслуживанию или льготная, "или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов". Он заверил, что поэтому этот долг не является большим бременем на текущий момент.В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56 процента, достигнув 171,73 миллиарда долларов.Подробнее о долгах страны - в материале "Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марченко, киев, дональд трамп, минфин, рада, мария захарова
Новости, Украина, Марченко, Киев, Дональд Трамп, Минфин, Рада, Мария Захарова
Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина
Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие десятилетия. Об этом заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко в эфире телеканала "Рада"
Ему задали вопрос, способна ли страна обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов, и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.
"Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга - она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", - заявил Марченко
По его словам, ставка по обслуживанию или льготная, "или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов".
Он заверил, что поэтому этот долг не является большим бременем на текущий момент.
В конце апреля Минфин Украины
сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56 процента, достигнув 171,73 миллиарда долларов.