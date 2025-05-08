https://ukraina.ru/20250508/ukraina-ne-planiruet-vozvraschat-dolgi-zapadnym-stranam---glava-minfina-1063009193.html

Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина

Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина - 08.05.2025 Украина.ру

Украина не планирует возвращать долги западным странам - глава Минфина

Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие десятилетия. Об этом заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко в эфире телеканала "Рада"

2025-05-08T10:55

2025-05-08T10:55

2025-05-08T10:55

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Ему задали вопрос, способна ли страна обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов, и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.По его словам, ставка по обслуживанию или льготная, "или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов". Он заверил, что поэтому этот долг не является большим бременем на текущий момент.В конце апреля Минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56 процента, достигнув 171,73 миллиарда долларов.Подробнее о долгах страны - в материале "Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу на сайте Украина.ру.

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новости, украина, марченко, киев, дональд трамп, минфин, рада, мария захарова