США могут оставить ЕС без интернета - Politico
Американские власти на фоне торговой войны с ЕС могут лишить Европу интернета, пишет Politico со ссылкой на экспертов
Издание отмечает, что страны Евросоюза "фатально" зависят от американских облачных сервисов. Так, три американских технологических гиганта - Amazon, Microsoft и Google - занимают более двух третей рынка сообщества.
По словам руководителя аналитического Центра по регулированию в Европе Зака Майерса, мысль о том, что президент США Дональд Трамп может приказать "отрубить" интернет Европе, "уже не настолько неправдоподобна", как это было полгода назад.
О проблемах с интернетом - в материале Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
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