https://ukraina.ru/20250623/ssha-mogut-ostavit-es-bez-interneta---politico-1064185903.html

США могут оставить ЕС без интернета - Politico

США могут оставить ЕС без интернета - Politico - 23.06.2025 Украина.ру

США могут оставить ЕС без интернета - Politico

Американские власти на фоне торговой войны с ЕС могут лишить Европу интернета, пишет Politico со ссылкой на экспертов

2025-06-23T14:48

2025-06-23T14:48

2025-06-23T14:48

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Издание отмечает, что страны Евросоюза "фатально" зависят от американских облачных сервисов. Так, три американских технологических гиганта - Amazon, Microsoft и Google - занимают более двух третей рынка сообщества.По словам руководителя аналитического Центра по регулированию в Европе Зака Майерса, мысль о том, что президент США Дональд Трамп может приказать "отрубить" интернет Европе, "уже не настолько неправдоподобна", как это было полгода назад.О проблемах с интернетом - в материале Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, дональд трамп, россия, ес