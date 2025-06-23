США могут оставить ЕС без интернета - Politico - 23.06.2025 Украина.ру
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США могут оставить ЕС без интернета - Politico
США могут оставить ЕС без интернета - Politico - 23.06.2025 Украина.ру
США могут оставить ЕС без интернета - Politico
Американские власти на фоне торговой войны с ЕС могут лишить Европу интернета, пишет Politico со ссылкой на экспертов
2025-06-23T14:48
2025-06-23T14:48
новости
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Издание отмечает, что страны Евросоюза "фатально" зависят от американских облачных сервисов. Так, три американских технологических гиганта - Amazon, Microsoft и Google - занимают более двух третей рынка сообщества.По словам руководителя аналитического Центра по регулированию в Европе Зака Майерса, мысль о том, что президент США Дональд Трамп может приказать "отрубить" интернет Европе, "уже не настолько неправдоподобна", как это было полгода назад.О проблемах с интернетом - в материале Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
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новости, европа, сша, дональд трамп, россия, ес
Новости, Европа, США, Дональд Трамп, Россия, ЕС

США могут оставить ЕС без интернета - Politico

14:48 23.06.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Американские власти на фоне торговой войны с ЕС могут лишить Европу интернета, пишет Politico со ссылкой на экспертов
Издание отмечает, что страны Евросоюза "фатально" зависят от американских облачных сервисов. Так, три американских технологических гиганта - Amazon, Microsoft и Google - занимают более двух третей рынка сообщества.
По словам руководителя аналитического Центра по регулированию в Европе Зака Майерса, мысль о том, что президент США Дональд Трамп может приказать "отрубить" интернет Европе, "уже не настолько неправдоподобна", как это было полгода назад.
О проблемах с интернетом - в материале Выключился свет и интернет, встал транспорт: Рожин о последствиях удара ВКС РФ по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
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