https://ukraina.ru/20250623/obvineniya-v-podmene-tel-i-drugie-manipulyatsii-ukrainskoy-storony-itogi-23-iyunya-1064198489.html

Обвинения в подмене тел и другие манипуляции украинской стороны. Итоги 23 июня

Обвинения в подмене тел и другие манипуляции украинской стороны. Итоги 23 июня - 23.06.2025 Украина.ру

Обвинения в подмене тел и другие манипуляции украинской стороны. Итоги 23 июня

В России объяснили, что стоит за обвинениями Украины в подмене тел украинских военных

2025-06-23T18:15

2025-06-23T18:15

2025-06-23T18:15

эксклюзив

хроники

игорь клименко

владимир мединский

александр коц

вооруженные силы украины

россия

украина

киев

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Обвинения в адрес России в якобы подмене тел погибших военнослужащих ВСУ появились после того, как передачей тел стала заниматься Служба безопасности Украины вместо Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Когда вопросами передачи тел погибших военнослужащих занималось ГУР Украины, никаких сбоев и провокаций не было. Но после того, как в последнее время передачей тел стала заниматься СБУ, стали появляться "ципсошные" обвинения",— отметил источник.Он также назвал заявления главы МВД Украины Игоря Клименко о том, что РФ якобы передаёт под видом тел украинских военных тела погибших российских военных.Как заявил источник РИА Новости, у российской стороны есть четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих, а попытки Киева дискредитировать Москву в процессе передаче тел украинских военных безосновательны.Источник РИА Новости подчеркнул, что в первую очередь, передаются тела с документами, жетонами и в форме образца ВСУ, также останки тел в форме образца ВСУ с присвоением идентификационного номера, который заносится в акт на передачу тел (останков) погибших, и фотофиксацией. При этом один из экземпляров акта передается в Международный Комитет Красного Креста, а один – украинской стороне.Ранее Клименко обвинил Россию в намеренном усложнении идентификации тел погибших."Возвращение тел погибших - одна из самых трудных, но крайне необходимых миссий. После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали Этот процесс и так сложен и длителен. А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации", — указал Клименко.По его словам, "тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках"."Бывают случаи, когда останки одного человека возвращают даже на разных этапах репатриации. К тому же, во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных - смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт", — указывал Клименко.Он даже обвинил Россию в том, что она якобы делает это намеренно."Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", — отметил глава МИД Украины.В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга "на полях" Петербургского международного экономического форума заявила, что Клименко стоит обратиться к врачу."Глава МВД Украины заявил, что тела были смешаны: тела украинцев с телами россиян. Когда его собственные же журналисты попросили уточнить, а как он это определил, он ответить не смог. Я считаю, что это уже "к врачу"", — рассказала онаОна заявила, что обвинения Клименко о том, что Россия якобы усложняет процесс опознания переданных тел, уродуя их, являются "абракадаброй" и "дьявольским бормотанием". Она также напомнила, что перед этим украинская сторона сама отказывалась принимать тела военнослужащих.Кроме того, Захарова опровергла заявления украинской стороны о том, что последней были переданы эксгумированные тела мирных жителей.Позднее помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что тело, которое Украина называет телом российского бойца, было подобрано украинской стороной на поле боя."Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи", — сказал Мединский.По его словам, украинская сторона в качестве доказательства предъявила документ солдата — это военный билет старого образца."Таких [военных билетов]сегодня почти не осталось", — подчеркнул Мединский.Он также указал, что Россия выполняет все договоренности по обмену военнопленными и телами погибших солдат.Как сообщил изданию РБК источник в переговорной группе, тело солдата попало на Украину после репатриации тел из России в конце зимы — оно классифицировалось как "неопознанное". Военного билета при погибшем не было.По словам собеседника РБК, украинская команда передала тело в Россию и выдала его за "жертву подмены"."Когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет", — рассказал источник изданию.Днём 23 июня скандал с подменой прокомментировал и член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц. Он обратил внимание на документы и данные, на которые ссылался Клименко. Последний заявил, что Россия якобы пыталась выдать Украине тело Александра Бугаева под №192/25."Вот только, как стало мне известно от серьезных источников, согласно акту на передачу тел еще в начале 2025 года в том самом мешке с номером 192/25 Киеву вернули останки военнослужащего ВСУ, идентифицированного как Дидык Николай Иванович, 4 сентября 1968 года рождения. Был он в украинской форме, с копией военного билета. А погиб в районе населенного пункта Спорное, Бахмутского района Донецкой области 6 мая 2024 года. При этом на сайте Обуховского городского совета Киевской области есть некролог на человека с такой фамилией. Судя по всему, похоронили его только 12 июня 2025 года", — указал Коц.Он также заявил, что Украина передала России мешок с останками российского военнослужащего за номером 567, а не 192/25, что заверено соответствующим актом. При этом сначала украинской стороне отдали мешок под номером 567 с останками неопознанного военнослужащего в форме ВСУ."Незалежная вернула этот же мешок с погибшим российским бойцом, документами, жетоном и телефоном Александра Бугаева. Он пропал без вести около года назад и, по всей видимости, погиб. При этом странно, что документы сохранились в идеальном состоянии. Явно хранились где-то отдельно", — прокомментировал Коц странности в деле.Он также подчеркнул, что у российской стороны существует четкая схема сбора, идентификации и передачи тел погибших украинских военнослужащих."В первую очередь передаются трупы с документами, жетонами и в форме ВСУ. Каждому присваивается идентификационный номер, который заносится в акт на передачу тел погибших с обязательной фотофиксацией. При этом один из экземпляров передается в Международный Комитет Красного Креста, а второй – украинской стороне", — описал Коц схему.Он также напомнил Клименко, "который кичится тем, что вытаскивает каждого погибшего украинского бойца", что Россия готова передать еще 3000 тел, однако Украина по какой-то причине их забирать не спешит.Подробнее об обмене телами погибших военных — в статье Кристины Черкасовой "Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами".

https://ukraina.ru/20250623/vstrecha-putina-i-arakchi-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-23-iyunya-1064181368.html

https://ukraina.ru/20250623/zelenskiy-podderzhal-udary-po-iranu-glavnoe-na-utro-23-iyunya-1064173475.html

https://ukraina.ru/20250622/ssha-grozyat-iranu-novymi-udarami-ormuzskiy-proliv-perekroyut-itogi-22-iyunya-1064158562.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, игорь клименко, владимир мединский, александр коц, вооруженные силы украины, россия, украина, киев