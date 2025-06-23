https://ukraina.ru/20250623/iran-zaranee-uvedomil-ssha-ob-atakakh-na-bazy-katara-chtoby-nanesti-udar-prestizha-1064206323.html
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа" - 23.06.2025 Украина.ру
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
Иран заранее уведомил США о ракетных атаках на военные базы в Катаре, чтобы свести к минимуму жертвы, чтобы нанести очередной символический "удар престижа". Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-06-23T21:14
2025-06-23T21:14
2025-06-23T21:14
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сулеймани
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ракетный удар
военная эскалация
ирак
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Предупреждение США со стороны Ирана о ракетном ударе было, отметил российский телеграм-канал со ссылкой на New York Times и Reuters.В таком случае, считают обозреватели канала, нынешний случай не является первым - в 2020 году Иран также предупредил заранее Багдад о намерении нанести удар по базе США в ответ на убийство генерала Сулеймани."Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический "удар престижа", чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе", - сказано в публикации.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот". После этого, 23 июня армия Ирана нанесла ракетные удары по военным объектам армии США в Катаре и Ираке.Ранее Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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новости, сша, иран, катар, сулеймани, new york times, reuters, ракетный удар, военная эскалация, ирак, ближний восток, израиль
Новости, США, Иран, Катар, Сулеймани, New York Times, Reuters, ракетный удар, военная эскалация, Ирак, Ближний Восток, Израиль
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
Иран заранее уведомил США о ракетных атаках на военные базы в Катаре, чтобы свести к минимуму жертвы, чтобы нанести очередной символический "удар престижа". Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
Предупреждение США со стороны Ирана о ракетном ударе было, отметил российский телеграм-канал со ссылкой на New York Times и Reuters.
В таком случае, считают обозреватели канала, нынешний случай не является первым - в 2020 году Иран также предупредил заранее Багдад о намерении нанести удар по базе США в ответ на убийство генерала Сулеймани.
"Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический "удар престижа", чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе", - сказано в публикации.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот". После этого, 23 июня армия Ирана нанесла ракетные удары по военным объектам армии США в Катаре и Ираке.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет