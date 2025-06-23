Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа" - 23.06.2025 Украина.ру
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Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа" - 23.06.2025 Украина.ру
Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
Иран заранее уведомил США о ракетных атаках на военные базы в Катаре, чтобы свести к минимуму жертвы, чтобы нанести очередной символический "удар престижа". Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-06-23T21:14
2025-06-23T21:14
новости
сша
иран
катар
сулеймани
new york times
reuters
ракетный удар
военная эскалация
ирак
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Предупреждение США со стороны Ирана о ракетном ударе было, отметил российский телеграм-канал со ссылкой на New York Times и Reuters.В таком случае, считают обозреватели канала, нынешний случай не является первым - в 2020 году Иран также предупредил заранее Багдад о намерении нанести удар по базе США в ответ на убийство генерала Сулеймани."Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический "удар престижа", чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе", - сказано в публикации.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот". После этого, 23 июня армия Ирана нанесла ракетные удары по военным объектам армии США в Катаре и Ираке.Ранее Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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иран
катар
ирак
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Новости
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новости, сша, иран, катар, сулеймани, new york times, reuters, ракетный удар, военная эскалация, ирак, ближний восток, израиль
Новости, США, Иран, Катар, Сулеймани, New York Times, Reuters, ракетный удар, военная эскалация, Ирак, Ближний Восток, Израиль

Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"

21:14 23.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПослы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева
Послы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Иран заранее уведомил США о ракетных атаках на военные базы в Катаре, чтобы свести к минимуму жертвы, чтобы нанести очередной символический "удар престижа". Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
Предупреждение США со стороны Ирана о ракетном ударе было, отметил российский телеграм-канал со ссылкой на New York Times и Reuters.
В таком случае, считают обозреватели канала, нынешний случай не является первым - в 2020 году Иран также предупредил заранее Багдад о намерении нанести удар по базе США в ответ на убийство генерала Сулеймани.
"Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический "удар престижа", чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе", - сказано в публикации.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот". После этого, 23 июня армия Ирана нанесла ракетные удары по военным объектам армии США в Катаре и Ираке.
Ранее Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет
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Заголовок открываемого материала
22:45Ракетные удары Ирана по американским объектам анализирует военный эксперт Борис Рожин
22:42Украинские новости в период эскалации на Ближнем Востоке
22:35"Я осуждаю удар США по Ирану — он не достиг своих целей" — Медведев
22:32В Белом доме не хотят эскалации после ответного удара Ирана, - СNN
22:29Министры обороны Ирана и России обсудили ракетные удары
22:27Иран проинформировал США по двум дипломатическим каналам за несколько часов до нападения на Катар
22:25Ирак закрыл воздушное пространство для полётов
22:22Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами
22:20Истребители США поднимаются в воздух с базы ВВС в Саудовской Аравии и направляются в сторону Ирана
22:18Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США перед ракетной атакой Ирана
22:15Израиль нанес удар по объекту КСИР в Тегеране, двое иранских военнослужащих погибли — Mehr
22:15Иранские удары не привели к жертвам и ранениям — Минобороны Катара
22:13Катарские системы ПВО успешно отбили ракетную атаку на американскую авиабазу Аль-Удейд — Минобороны
22:1115 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников в Иране
22:09Дорога из аэропорта в Доху во время ракетных ударов: видео
22:07Три иранские ракеты напрямую попали в катарскую авиабазу Аль-Удейд — КСИР
21:35Япония дала в долг правительству Украины
21:14Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"
21:01Бахрейн тоже закрыл своё воздушное пространство на фоне эскалации в регионе
20:37Сообщается о ещё одной атаке на Катар — запущено ещё не менее четырёх ракет
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