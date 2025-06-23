https://ukraina.ru/20250623/iran-zaranee-uvedomil-ssha-ob-atakakh-na-bazy-katara-chtoby-nanesti-udar-prestizha-1064206323.html

Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"

Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа" - 23.06.2025 Украина.ру

Иран заранее уведомил США об атаках на базы Катара, чтобы нанести "удар престижа"

Иран заранее уведомил США о ракетных атаках на военные базы в Катаре, чтобы свести к минимуму жертвы, чтобы нанести очередной символический "удар престижа". Об этом 23 июня сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"

2025-06-23T21:14

2025-06-23T21:14

2025-06-23T21:14

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Предупреждение США со стороны Ирана о ракетном ударе было, отметил российский телеграм-канал со ссылкой на New York Times и Reuters.В таком случае, считают обозреватели канала, нынешний случай не является первым - в 2020 году Иран также предупредил заранее Багдад о намерении нанести удар по базе США в ответ на убийство генерала Сулеймани."Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический "удар престижа", чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе", - сказано в публикации.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. После этого США присоединились к израильской военной операции по денуклеаризации Ирана и в ночь на 22 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по исламской республике, назвав свою операцию "Полуночный молот". После этого, 23 июня армия Ирана нанесла ракетные удары по военным объектам армии США в Катаре и Ираке.Ранее Армия Ирана подтвердила свой ракетный удар по базе США в Катаре Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Операция "Полуночный молот". Как США атаковали Иран и к чему это приведет

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новости, сша, иран, катар, сулеймани, new york times, reuters, ракетный удар, военная эскалация, ирак, ближний восток, израиль