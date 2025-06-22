“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России - 22.06.2025 Украина.ру
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“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России
“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России - 22.06.2025 Украина.ру
“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России
Дерзкие и нешаблонные операции, подобные атакам на Иран, — это характерный почерк израильских спецслужб, а не США или Великобритании. При этом Тель-Авив, несмотря на официальные опровержения, фактически воюет против России, поддерживая Украину
2025-06-22T05:45
2025-06-22T05:45
новости
иран
израиль
россия
атака
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Он напомнил, что, несмотря на отрицание Израиля, украинские власти подтвердили передачу Киеву систем ПВО "Пэтриот". Это, по словам Поликарпова, означает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "фактически входит в коалицию тех, кто воюет с Россией на Украине"."Конечно, израильтяне провели классную операцию по уничтожению части иранского военного руководства, но к существенным результатам это не привело. Всех иранских генералов уничтожить невозможно. Они как “бессмертные” из войск Ахеменидов — сколько бы их ни убили, это гвардейское подразделение не уменьшалось", — отметил собеседник издания.Историк добавил, что высшие офицеры Ирана со времен войны с Ираком "наплевательски относятся к смерти", что вызывает уважение, но противоречит логике: генерал "должен беречь свою жизнь", а не быть "одноразовой пешкой".В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/vesti-peregovory-na-fone-udarov-izrailya-bessmyslenno-zayavili-v-mide-irana-1063917039.html
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новости, иран, израиль, россия, атака
Новости, Иран, Израиль, Россия, атака

“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России

05:45 22.06.2025
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Дерзкие и нешаблонные операции, подобные атакам на Иран, — это характерный почерк израильских спецслужб, а не США или Великобритании. При этом Тель-Авив, несмотря на официальные опровержения, фактически воюет против России, поддерживая Украину
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
"Такие дерзкие и нешаблонные операции — это стиль Моссада. Это креативные люди, которые умеют доводить такие операции до логического завершения. Это такой же необычный креатив, как взрывающиеся пейджеры. У американцев и британцев не тот почерк. Они не умеют в такое", — заявил эксперт.
Он напомнил, что, несмотря на отрицание Израиля, украинские власти подтвердили передачу Киеву систем ПВО "Пэтриот". Это, по словам Поликарпова, означает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "фактически входит в коалицию тех, кто воюет с Россией на Украине".
"Конечно, израильтяне провели классную операцию по уничтожению части иранского военного руководства, но к существенным результатам это не привело. Всех иранских генералов уничтожить невозможно. Они как “бессмертные” из войск Ахеменидов — сколько бы их ни убили, это гвардейское подразделение не уменьшалось", — отметил собеседник издания.
Историк добавил, что высшие офицеры Ирана со времен войны с Ираком "наплевательски относятся к смерти", что вызывает уважение, но противоречит логике: генерал "должен беречь свою жизнь", а не быть "одноразовой пешкой".
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
Сгенерировано нейросетью
16 июня, 11:42
Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе ИранаНа фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля по Ирану проведение переговоров не имеет смысла. Такое заявление 16 июня сделал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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