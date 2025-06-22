https://ukraina.ru/20250622/stil-mossada--ne-amerikanskiy-pocherk-ekspert-o-svyazi-udarov-po-iranu-i-voyne-protiv-rossii-1063989810.html

“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России

“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России - 22.06.2025 Украина.ру

“Стиль Моссада” — не американский почерк: эксперт о связи ударов по Ирану и войне против России

Дерзкие и нешаблонные операции, подобные атакам на Иран, — это характерный почерк израильских спецслужб, а не США или Великобритании. При этом Тель-Авив, несмотря на официальные опровержения, фактически воюет против России, поддерживая Украину

2025-06-22T05:45

2025-06-22T05:45

2025-06-22T05:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Он напомнил, что, несмотря на отрицание Израиля, украинские власти подтвердили передачу Киеву систем ПВО "Пэтриот". Это, по словам Поликарпова, означает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху "фактически входит в коалицию тех, кто воюет с Россией на Украине"."Конечно, израильтяне провели классную операцию по уничтожению части иранского военного руководства, но к существенным результатам это не привело. Всех иранских генералов уничтожить невозможно. Они как “бессмертные” из войск Ахеменидов — сколько бы их ни убили, это гвардейское подразделение не уменьшалось", — отметил собеседник издания.Историк добавил, что высшие офицеры Ирана со времен войны с Ираком "наплевательски относятся к смерти", что вызывает уважение, но противоречит логике: генерал "должен беречь свою жизнь", а не быть "одноразовой пешкой".В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/vesti-peregovory-na-fone-udarov-izrailya-bessmyslenno-zayavili-v-mide-irana-1063917039.html

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