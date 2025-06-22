Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов - 22.06.2025 Украина.ру
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Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов
Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов - 22.06.2025 Украина.ру
Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру рассказал об истоках конфликта на Ближнем Востоке и о его... Украина.ру, 22.06.2025
2025-06-22T17:42
2025-06-22T17:42
новости
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру рассказал об истоках конфликта на Ближнем Востоке и о его возможных последствиях, а также проанализировал макроэкономическое значение ПМЭФ-2025: 00:26 - Ирано-израильский конфликт: причины и перспективы; 12:14 - Почему Трамп брал паузу в вопросе по Ирану? 40:37 - Экономические связи России с арабским миром на ПМЭФ-2025. ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov
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новости, иран, ближний восток, россия, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, военная эскалация, война, арабский мир, израиль, видео, видео
Новости, Иран, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, военная эскалация, война, Арабский мир, Израиль, Видео

Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов

17:42 22.06.2025
 
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру рассказал об истоках конфликта на Ближнем Востоке и о его возможных последствиях, а также проанализировал макроэкономическое значение ПМЭФ-2025:
00:26 - Ирано-израильский конфликт: причины и перспективы;
12:14 - Почему Трамп брал паузу в вопросе по Ирану?
40:37 - Экономические связи России с арабским миром на ПМЭФ-2025.
ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov
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