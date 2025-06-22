https://ukraina.ru/20250622/pochemu-iran-uverenno-idt-na-smertelnuyu-opasnost-i-kakova-rol-trampa-v-etoy-voyne--kerimov-1064157552.html

Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов

Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов - 22.06.2025 Украина.ру

Почему Иран уверенно идёт на смертельную опасность и какова роль Трампа в этой войне — Керимов

Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру рассказал об истоках конфликта на Ближнем Востоке и о его... Украина.ру, 22.06.2025

2025-06-22T17:42

2025-06-22T17:42

2025-06-22T17:42

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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру рассказал об истоках конфликта на Ближнем Востоке и о его возможных последствиях, а также проанализировал макроэкономическое значение ПМЭФ-2025: 00:26 - Ирано-израильский конфликт: причины и перспективы; 12:14 - Почему Трамп брал паузу в вопросе по Ирану? 40:37 - Экономические связи России с арабским миром на ПМЭФ-2025. ТГ-канал Турала Керимова - https://t.me/turalkerimov

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новости, иран, ближний восток, россия, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, военная эскалация, война, арабский мир, израиль, видео, видео