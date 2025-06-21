https://ukraina.ru/20250621/kak-iran-s-izrailem-spishut-ukrainu-i-pochemu-krysy-pobezhali-s-kievskogo-korablya--gasparyan-1064116139.html

Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян

Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян - 21.06.2025 Украина.ру

Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-06-21T10:26

2025-06-21T10:26

2025-06-21T10:27

видео

армен гаспарян

сша

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дональд трамп

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война

конфликт

украина

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00:23 – Ирано-израильский конфликт и США; 10:12 – Арест Самвела Карапетяна; 15:38 – Бегство соратников Зеленского с Украины; 18:08 – Статья в Politico о Ермаке; 24:34 – Ситуация в зоне СВО и новые перспективы Украины. *В материале упоминаются Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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2025

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