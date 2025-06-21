Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян - 21.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250621/kak-iran-s-izrailem-spishut-ukrainu-i-pochemu-krysy-pobezhali-s-kievskogo-korablya--gasparyan-1064116139.html
Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян
Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян - 21.06.2025 Украина.ру
Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-06-21T10:26
2025-06-21T10:27
видео
армен гаспарян
сша
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война
конфликт
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/15/1064116017_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5495e09f0366e6b8cff21b714db5e5eb.jpg
00:23 – Ирано-израильский конфликт и США; 10:12 – Арест Самвела Карапетяна; 15:38 – Бегство соратников Зеленского с Украины; 18:08 – Статья в Politico о Ермаке; 24:34 – Ситуация в зоне СВО и новые перспективы Украины. *В материале упоминаются Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
сша
иран
украина
россия
донбасс
новороссия
китай
запад
сумы
армения
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/15/1064116017_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb8a79691ee19cf2874b2f7f0a4dd9b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армен гаспарян, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война, конфликт, украина, россия, владимир зеленский, сво, спецоперация, донбасс, новороссия, китай, александр сырский, запад, андрей ермак, сумы, илон маск, такер карлсон, армения, никол пашинян, европа, ес, видео
Видео, Армен Гаспарян, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, война, конфликт, Украина, Россия, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, Донбасс, Новороссия, Китай, Александр Сырский, Запад, Андрей Ермак, Сумы, Илон Маск, Такер Карлсон, Армения, Никол Пашинян, Европа, ЕС

Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян

10:26 21.06.2025 (обновлено: 10:27 21.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:23 – Ирано-израильский конфликт и США;
10:12 – Арест Самвела Карапетяна;
15:38 – Бегство соратников Зеленского с Украины;
18:08 – Статья в Politico о Ермаке;
24:34 – Ситуация в зоне СВО и новые перспективы Украины.
*В материале упоминаются Алексей Арестович и Борис Филатов, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАрмен ГаспарянСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхувойнаконфликтУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСВОСпецоперацияДонбассНовороссияКитайАлександр СырскийЗападАндрей ЕрмакСумыИлон МаскТакер КарлсонАрменияНикол ПашинянЕвропаЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России нанесла ракетный удар по целям в Лозовой в Харьковской области - СМИ
13:18Андрей Быстрицкий: Пока Киев и Москва пытаются договориться, США пророчат себе гражданскую войну
13:11Пока еще не то, но все равно хорошо. Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожье
13:08ВСУ "сбили" три "Искандера" из двух выпущенных
13:02За минувшие сутки бойцы группировки "Север" отразили шесть попыток прорыва украинских боевиков
13:00"Украина заслуживает лучшей участи", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 июня
12:49Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалится
12:47Медведев заявил, что у России хватает ядерного оружия в ответ на провокации с "грязной бомбой"
12:40Испугавшись русского дрона, "тяжелораненый" всушник побежал быстрее своих "побратимов" - видео
12:26Украина начала привлекать женщин к отлову уклонистов — СМИ
12:24"Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
11:40Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в центре Лисичанска и ранил трех медиков
11:18Летели на Льгов и Мордовию. Минобороны об уничтожении украинских беспилотников этой ночью
11:15От "Искандеров" до "хашек". Киевский режим испугался 2000 ракет, которыми Россия может ударить по Украине
11:02В Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона
10:47Дроны ВСУ атаковали служебный автомобиль "Воды Донбасса" в ДНР - Пушилин
10:26Как Иран с Израилем спишут Украину и почему крысы побежали с киевского корабля — Гаспарян
10:20Украина заслуживает лучшей участи. Путин заявил, что Киев должен признать референдумы в четырех регионах
10:14Удары по заводу в Кременчуге и аэропорту в Одессе: российские военные продолжают поражать цели на Украине
10:06ВС РФ, освободив харьковскую Московку, взяли в полуохват группировку ВСУ — Андрей Марочко
Лента новостейМолния