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Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ

Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ - 20.06.2025 Украина.ру

Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ

Обмен пленными и телами погибших наносит сокрушительный удар по украинской пропаганде, демонстрируя реальное соотношение потерь. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-20T04:30

2025-06-20T04:30

2025-06-20T04:30

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"Когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины", - заявил эксперт. Он отметил, что даже гуманитарные переговоры стали трагедией для Киева.Богатырев объяснил причины нежелания Украины забирать тела погибших: "Не потому, что им жалко тратить деньги на компенсации. Просто... это наносит страшный удар по нарративам".Аналитик подчеркнул когнитивный диссонанс украинских переговорщиков: "Мне кажется, что сами украинские переговорщики... находясь в плену этих информационных иллюзий, не были готовы к тому, что пропорции обмена будут столь катастрофичными".По мнению эксперта, такие обмены разрушают миф о "победах" ВСУ: "В условиях ежедневной пропаганды в духе "Наши воины света каждый день побеждают российскую армию" подобные цифры производят эффект разорвавшейся бомбы".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО - в материале "Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ".

https://ukraina.ru/20250618/podpolkovnik-roman-shkurlatov-rossii-vozmet-slavyansk-i-kramatorsk-bez-lobovogo-shturma-1064009607.html

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