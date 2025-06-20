Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ - 20.06.2025 Украина.ру
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Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ
Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ - 20.06.2025 Украина.ру
Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ
Обмен пленными и телами погибших наносит сокрушительный удар по украинской пропаганде, демонстрируя реальное соотношение потерь. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T04:30
2025-06-20T04:30
новости
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переговоры
переговоры по украине 2025
обмен
обмен пленными
убитые
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"Когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины", - заявил эксперт. Он отметил, что даже гуманитарные переговоры стали трагедией для Киева.Богатырев объяснил причины нежелания Украины забирать тела погибших: "Не потому, что им жалко тратить деньги на компенсации. Просто... это наносит страшный удар по нарративам".Аналитик подчеркнул когнитивный диссонанс украинских переговорщиков: "Мне кажется, что сами украинские переговорщики... находясь в плену этих информационных иллюзий, не были готовы к тому, что пропорции обмена будут столь катастрофичными".По мнению эксперта, такие обмены разрушают миф о "победах" ВСУ: "В условиях ежедневной пропаганды в духе "Наши воины света каждый день побеждают российскую армию" подобные цифры производят эффект разорвавшейся бомбы".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО - в материале "Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ".
https://ukraina.ru/20250618/podpolkovnik-roman-shkurlatov-rossii-vozmet-slavyansk-i-kramatorsk-bez-lobovogo-shturma-1064009607.html
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новости, украина, всу, россия, переговоры, переговоры по украине 2025, обмен, обмен пленными, убитые, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, Россия, переговоры, переговоры по Украине 2025, обмен, обмен пленными, убитые, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ

04:30 20.06.2025
 
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
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Обмен пленными и телами погибших наносит сокрушительный удар по украинской пропаганде, демонстрируя реальное соотношение потерь. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Когда появляется новость, что обменены 27 тел на 4800, это наносит страшный удар по нарративам, которые каждый день вливаются в мозги населению Украины", - заявил эксперт. Он отметил, что даже гуманитарные переговоры стали трагедией для Киева.
Богатырев объяснил причины нежелания Украины забирать тела погибших: "Не потому, что им жалко тратить деньги на компенсации. Просто... это наносит страшный удар по нарративам".
Аналитик подчеркнул когнитивный диссонанс украинских переговорщиков: "Мне кажется, что сами украинские переговорщики... находясь в плену этих информационных иллюзий, не были готовы к тому, что пропорции обмена будут столь катастрофичными".
По мнению эксперта, такие обмены разрушают миф о "победах" ВСУ: "В условиях ежедневной пропаганды в духе "Наши воины света каждый день побеждают российскую армию" подобные цифры производят эффект разорвавшейся бомбы".
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО - в материале "Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ".
Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
18 июня, 17:48
Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурмаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
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04:30Крах украинской пропаганды: военно-политический аналитик о реальных масштабах потерь ВСУ
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04:00Почему переговоры по Украине провалились: объяснение военного-политического эксперта
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