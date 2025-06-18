https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html

Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ

Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ - 18.06.2025 Украина.ру

Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ

Заместитель командира полка по вооружению подполковник Владимир Демченко (позывной "Шаман") рассказал изданию Украина.ру, как и где был создан его полк, и кто воюет в батальоне "Борз"

2025-06-18T04:40

2025-06-18T04:40

2025-06-18T08:50

интервью

харьков

вооруженные силы украины

александр чаленко

днр

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Шаману 59 лет. Харьковчанин. До 2014 года был владельцем одной из городских типографий и помощником депутата Евгения Гудкова из фракции "Сильная Украина" в Харьковском облсовете.Активный участник Русской весны. Был арестован СБУ в Харькове 29 июня. Вышел на свободу по программе обмена пленных 21 сентября 2014 года. Уехал в ЛНР, в Краснодон. В Кировске состоял в бригаде "Призрак" Алексея Мозгового. В 2015 году переехал в Донецк.В феврале 2022 года мобилизован. В 2024 году ему было присвоено звание подполковника.Шаман среднего роста. Крепкий. Холерик. Очень подвижный, постоянно жестикулирующий. Не скупится на крепкое словцо. Пользуется авторитетом у бойцов своего полка.- Шаман, ты сам харьковчанин. Во время Русской весны и в Донецке, и в Луганске, и в Харькове, и в Одессе были мощные выступления пророссийского электората. При этом выступления в Харькове были мощнее, чем в Донецке и в Луганске. Почему тогда у последних двух получилось, а у Харькова нет?- Я выскажу свое мнение, в котором я свято уверен, и всегда его высказывал, высказываю и буду высказывать. Во-первых, надо начинать с того, что сопротивление государственному перевороту на Украине началось в Харькове. Харьков, потом Донецк и Луганск, потом Одесса. Мы поднялись 22 февраля 2014 года, когда Билецкий со своим "Патриотом Украины" пытался снести памятник Ленину.Пол Харькова реально поднялось, тогда площадь Независимости была почти полной. Памятник не дали снести, но нацики под этот шумок смогли зайти в Харьковский облсовет.- Так почему же все-таки у Харькова не получилось?- А потому что, если Донецк смог под одного объединиться, это был Павел Губарев (он был арестован СБУ 6 марта 2014 года, а освобожден 7 мая 2014 года, поэтому провозглашение ДНР 7 апреля 2014 года и референдум 11 мая 2014 года состоялись без его участия – прим.). Потом появился Александр Захарченко.А вот в Харькове пять или шесть лидеров не смогли поделить одну сцену. Сплетничали, кричали, лупили друг друга, микрофоны вырывали. Это было неправильно. Поэтому я знаю точно: если бы был один лидер, то все бы в Харькове получилось, а не получился такой бардак, который произошел. И опять же подчеркну: Харьков начал раньше всех.- Смотри, позади тебя флаг, на котором нарисован "волк" и написано "Борз". Я, насколько помню, по-чеченски "Борз" — это и есть "волк". Даже какой-то ичкерийский автомат есть такой. Я так понимаю, что подразделение, в котором ты командуешь, является "Борзом", правильно?- Нет. Я являюсь заместителем командира полка по вооружению. А это наш второй батальон "Борз". Мы воюем в ДНР на одном из направлений. "Борз" молодцы. Командиры очень адекватные, командиры с мозгами. Бойцы подготовленные. Но скажу так: к войне подготовиться нельзя. Никто никогда не подготовится к войне. Но наиболее подготовленные – это все-таки "борзы". Они все волки.- А почему "Борз"? Откуда это?- Пусть лучше их командир приедет, и вы у него спросите. Он вам ответит. Но скажу так: "Борз" - красавцы. Мы были очень рады, когда они зашли к нам, в полк. Воюют. Да, потери у них есть, но они самые-самые минимальные.- А за счет чего такие минимальные потери?- За счет того, что командиры адекватные и бойцы подготовленные. Постоянно готовятся, постоянно на полигоне, постоянно занимаются военной подготовкой. И командиры отдают адекватные команды.- Я так понял, что команды на мясные штурмы команды не отдают?- Эти точно нет.- Когда был создан твой полк?- Полк создавался в феврале 2022 года. После формирования полка мы убыли в Харьковскую область. Мы прошли там достаточно большой путь. Ну и наше отступление выглядело, как тоже достаточно большой путь. По крайней мере, мы себя под Харьковом показали. Здесь, в ДНР, полк показал себя во время освобождения Курахово, Красногоровки, Марьинки и так далее. Сейчас мы тоже на одном из направлений стоим, на самом передке. Полк в порядке и "борзы" тоже у нас молодцы.- Почему в феврале-марте 2022 года мы не смогли взять Харьков, который находился в 40 км от границы?- Знаете, если я сейчас вам начну рассказывать, то все равно никто в это не поверит. Как бы это правильно помягче сказать: на тот момент все-таки мы были не столько подготовлены, мы не ожидали такого сопротивления и подготовки с украинской стороны.Когда в 1991 году развалился Союз, а в нулевых мы начали платить за депутатские кресла дурные деньги, эти твари в это же самое время обучались на Западной Украине убивать и захватывать. Они учились в Прибалтике и в Польше. И они этому научились. А сейчас, на данный момент, мы потеряли почти три поколения. Три!Так вот, у нас в Харьковской области стоял мобилизованный полк из ДНР. По большому счету, мы и оружие-то в руках держать не умели. Нас 20-го февраля мобилизовали, а 28-го мы уже были под Харьковом.Кто из нас умел на тот момент оружие держать? Только те, кто воевал. Это я, командир полка и еще на весь полк было человек тридцать. Всё! И когда мы столкнулись с сопротивлением, столкнулись с атаками, мы за один день в Ольховке (село в Харьковской области – прим.) потеряли 48 человек - 18 пленными и 30 убитыми. О чему это говорит? О том, что полк начал слегка потрушивать. Нам, правда, в конце концов, удалось собрать бойцов, вернуть их обратно в строй и морально, и физически. Но закончилось все равно все это тем, что не только мы, мобилизованные, но и русские, скажем так, не устояли.-В чем была трудность взятия Курахово?-Жилая застройка. Это всегда проблематично. Плюс к этому все-таки там стояли подготовленные украинские войска.-Кто в "Борзе" в основном воюет?-Такие же мобилизованные пацаны и добровольцы, как из Донецка, так и из Большой России, только прошедшие хороший полигон. У нас не тренируются только раненные, и наши командиры очень жестко контролируют участие в боевой учебе всех бойцов.Бойцы выполняют любые задания. Не любые, конечно. Любые - это мясо. А в пределах разумного они сами под руководством командования разрабатывают операции. С ними работать приятно.Читайте также интервью Александра Чаленко с бойцом "бурятской" бригады, воюющей в Новороссии Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его

https://ukraina.ru/20250616/oleg-protap-protopopov-kak-boets-yakut-perekhitril-soldata-vsu-a-potom-zastrelil-ego-1063930858.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, харьков, вооруженные силы украины, александр чаленко, днр