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Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня

Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру

Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, где на самом деле нашли украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинил Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-20T13:00

2025-06-20T13:00

2025-06-20T13:00

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Более сотни детей, которые приписывали России как "похищенных", на самом деле нашлись в Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет", — заявила Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".Она указала, что в европейских государствах дети также изымаются из украинских семей и отбираются у родителей.При этом у России есть также претензии к Украине по поводу детей. Так, 19 июня на полях ПМЭФ уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что РФ готовит соответствующие списки."Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки - это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями", — заявила она.По её словам, среди этих детей есть и те, кто находится в ЕС."В настоящий момент у нас восемь детей, которые находятся в странах Евросоюза - они были эвакуированы с Украины, и родители их сейчас находятся на территории России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже сейчас ведём переговоры по возвращению", — заявила Львова-Белова.По её словам, в отношении передачи детей между странами речь идет о семейных ситуациях, когда часть родственников находятся в России, часть на Украине.Львова-Белова также сообщила, что бывают ситуации, когда ребенок попадает в учреждение или уже находился в детском учреждении и, конечно, по поручению президента России Владимира Путина "всегда, когда есть родитель или родственник, который имеет полные юридические права, мы делаем все, чтобы эти семьи воссоединялись".Обстрелы и налётыУтром 20 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 июня до 07.00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 22 БПЛА – над территорией Орловской области, 14 БПЛА – над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Тульской области, 3 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по этому региону России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 14 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц за 19 июня не поступали. Поступили сведения о ранении гражданского лица 18 июня в Горловке.Огнём ВСУ были повреждён троллейбус.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 2; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 3; Каиры — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Малая Лепетиха, Новая Маячка, Заводовка и Горностаевка.Администрация Горностаевского муниципального округа также сообщила об атаках БПЛА."Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано 12 артиллерийских ударов и 7 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в сообщении.Утром 20 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский и Октябрьский, сёлам Ближнее, Николаевка и Отрадное совершены атаки 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В результате атаки дрона в селе Отрадное ранены двое мужчин. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В посёлке Политотдельский повреждены 2 грузовых автомобиля, в селе Отрадное — ГАЗель", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, сёла Двулучное, Тогобиевка и Кукуевка атакованы по одному беспилотнику."В селе Двулучное ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены частный дом и легковой автомобиль", — сообщил губернатор.Сегодня утром в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — часть жителей города Валуйки временно остаётся без света. Аварийные службы приступили к восстановлению.В Волоконовском районе сёла Борисовка и Грушевка, а также хутор Плотовка подверглись атакам 4 беспилотников. В хуторе Плотовка повреждён легковой автомобиль. Сегодня ночью в селе Грушевка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в хуторе Екатериновка — забор и гараж на территории частного домовладения.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Почаево, Пороз и Сподарюшино произведён один обстрел с применением 4 боеприпасов и зафиксированы атаки 5 беспилотников."Вчера в Грайворонскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму 17 июня в результате атаки дрона в городе Грайвороне. Медики оказали ей медицинскую помощь, пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение. Вечером в городе Грайвороне в результате детонации боеприпаса повреждено здание одного из предприятий", — писал губернатор.Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 133 боеприпаса в ходе 23 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Также повреждены два автомобиля.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Ракитянском районе посёлки Пролетарский и Ракитное, а также село Борисполье атакованы 7 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В селе Борисполье ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. На месте атаки повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль", — сообщил губернатор.В посёлке Ракитное повреждены коммерческий объект и 2 легковых автомобиля.В Старооскольском городском округе в районе села Роговатое в результате атаки беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия. Также над округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Мешковое, Вознесеновка, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка нанесены удары 10 беспилотников, из которых 3 сбиты и подавлены. В селе Безлюдовка в результате прилёта одного артиллерийского снаряда повреждены 3 частных домовладения и линия электропередачи. Сегодня ночью в городе Шебекино и в селе Ржевка повреждены по одному частному дому и легковому автомобилю.Рано утром в селе Доброе от ударов беспилотников на территории частного домовладения повреждены жилой дом и 2 легковых автомобиля, в селе Нижнее Берёзово-Второе — 2 гаража и один автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об экспертной оценке происходящего на Украине — в статье Наталье Мареевой "Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме".

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хроники, эксклюзив, владимир путин, мария захарова, мария львова-белова, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), ес