https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html

Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку

Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку - 17.06.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-06-17T16:29

2025-06-17T16:29

2025-06-17T16:29

эксклюзив

спецоперация

украина

оскол

купянск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

пцу

священник

мобилизация

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Армия России ведет активную работу по созданию буферной зоны на территории приграничных регионов Украины. По всей линии продвижения группировки войск "Север" в районе Теткино и в Сумской области идут ожесточенные бои. Сюда Сырский в ущерб Северскому и Новопавловскому направлениям продолжает переброску дополнительных подразделений ВСУ, которые тут же несут ощутимые потери среди личного состава.В частности, несколько раз из окрестностей Рыжевки через лесные массивы на нашу территорию пытались просочиться штурмовики противника. В результате стрелковых боев уничтожено больше половины из состава вражеского отряда, остальные сбежали вглубь украинской территории. Такая же картина наблюдалась и по соседству — вблизи Искрисковщины. Дроноводы "северян" встретили их как положено — и перебили почти всю маневренную группу врага сбросами с коптеров.На западном берегу Оскола в зоне ответственности группировки "Запад" наши бойцы продолжают наступать в направлении Двуречного, расширяют контроль в районе Красного Первого, движутся в сторону Кутьковки и Великой Шапковки, а также давят на северных подступах к Купянску вблизи Радьковки и Голубовки.Боевая активность сместилась на юг от Купянска. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе села Загрызово, выходящего своей западной окраиной на берег реки Оскол. Рядом переправа через довольно широкую реку, а на той стороне населенный пункт Сеньково.Ежедневно, большей частью в ночное время, в небе Украины "висят" от 300 до 400 российских беспилотников. Ударные дроны стали кошмаром для украинских городов, где расположены военные объекты и производство вооружений для ВСУ. А представители украинской ПВО, заявлявшие ранее, что сбивают едва ли не 95% воздушных целей, сейчас придумывают различные оправдания своей неудовлетворительной работы. Высоко, мол, русские летают.В украинской армии продолжают стремительно гибнуть и получать увечья добровольцы контракта 18-24, которых киевский режим заманил обещаниями "красивой и безопасной" службы в ВСУ. По факту ни того, ни другого они не получили, а обещанный миллион гривен может достаться только тем, кто сумеет уцелеть на фронте в течении 12 месяцев. При ранении выкручивайся сам как сможешь. Подобные истории на Украине не афишируются, газеты о них не пишут. Если информация распространится, число добровольцев контракта 18-24 заметно поубавится. Сейчас же во всех украинских городах и селах рекламные плакаты заманивают молодых людей в ВСУ именно будущими социальными гарантиями и большими денежными выплатами. Разрушать такую пропаганду киевского режима категорически запрещено.Ещё не один украинский доброволец не дожил до своего заветного миллиона гривен — срок годичного контракта не истёк. Но многие уже погибли. Не получат денег и их родственники, хитро составленный контракт не предусматривает. Вот такие на Украине сейчас миллионеры без гроша в кармане.Усиливается давление со стороны киевской власти на священнослужителей. В первую очередь, на представителей канонической церкви. Их стали подвергать мобилизации. Бронь распространяется только на раскольническую "ПЦУ".При этом хочу подчеркнуть, то у каждого своя служба: военная или церковная. Смешивать их нет надобности. В российской армии существует институт военных священников, которые не имеют воинского звания, но являются заместителями командиров соединений по работе с верующими военнослужащими. И православные, и мусульмане, и буддисты. Многие из них находятся в зоне проведения СВО и окормляют своих прихожан в погонах. При этом все они выразили такую готовность в добровольном порядке. И уж точно не берут в руки оружие и не принимают участие в боевых действиях и ведут исключительно церковную службу.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250616/1063929642.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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