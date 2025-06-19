https://ukraina.ru/20250619/rossiyskie-voyska-usilivayut-davlenie-na-kharkovskom-napravlenii-polkovnik-zapasa-raskryl-detali-1064065057.html

Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали

Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали - 19.06.2025 Украина.ру

Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали

На северном участке Харьковского фронта идут ожесточенные бои — ВС РФ продвигаются в районе Волчанска и Глубокого, а в Липцах штурмовые подразделения атакуют ключевую высоту. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-06-19T23:04

2025-06-19T23:04

2025-06-19T23:04

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Одновременно уничтожаются силы ВСУ, предназначенные для укрепления обороны в районе Комиссарово, Уды и Гатище, отметил Алехин."Противник пытается возводить переправы на северном берегу реки Волчья, но местность вокруг них тщательно минируется", — отметил эксперт. По его словам, водохранилища и русло Северского Донца стали узловыми точками обороны, которые ВСУ активно укрепляют.За последние сутки на этом направлении уничтожены три бронемашины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, а также склады боеприпасов и материально-технических средств.Особое внимание командование ВС РФ уделяет контролю над высотами, что позволяет корректировать артиллерийский огонь и своевременно пресекать попытки ВСУ перебросить подкрепления.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/ukrainu-pridetsya-dobivat-ischenko-o-tom-stanet-li-dnepropetrovskaya-oblast-chastyu-rf-ili-bufernoy-1063953176.html

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