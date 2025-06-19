Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали
На северном участке Харьковского фронта идут ожесточенные бои — ВС РФ продвигаются в районе Волчанска и Глубокого, а в Липцах штурмовые подразделения атакуют ключевую высоту. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Одновременно уничтожаются силы ВСУ, предназначенные для укрепления обороны в районе Комиссарово, Уды и Гатище, отметил Алехин.
"Противник пытается возводить переправы на северном берегу реки Волчья, но местность вокруг них тщательно минируется", — отметил эксперт. По его словам, водохранилища и русло Северского Донца стали узловыми точками обороны, которые ВСУ активно укрепляют.
За последние сутки на этом направлении уничтожены три бронемашины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, а также склады боеприпасов и материально-технических средств.
Особое внимание командование ВС РФ уделяет контролю над высотами, что позволяет корректировать артиллерийский огонь и своевременно пресекать попытки ВСУ перебросить подкрепления.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
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