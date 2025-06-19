Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали - 19.06.2025 Украина.ру
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Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали
Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали - 19.06.2025 Украина.ру
Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали
На северном участке Харьковского фронта идут ожесточенные бои — ВС РФ продвигаются в районе Волчанска и Глубокого, а в Липцах штурмовые подразделения атакуют ключевую высоту. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-19T23:04
2025-06-19T23:04
новости
россия
волчанск
изюм
геннадий алехин
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Одновременно уничтожаются силы ВСУ, предназначенные для укрепления обороны в районе Комиссарово, Уды и Гатище, отметил Алехин."Противник пытается возводить переправы на северном берегу реки Волчья, но местность вокруг них тщательно минируется", — отметил эксперт. По его словам, водохранилища и русло Северского Донца стали узловыми точками обороны, которые ВСУ активно укрепляют.За последние сутки на этом направлении уничтожены три бронемашины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, а также склады боеприпасов и материально-технических средств.Особое внимание командование ВС РФ уделяет контролю над высотами, что позволяет корректировать артиллерийский огонь и своевременно пресекать попытки ВСУ перебросить подкрепления.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/ukrainu-pridetsya-dobivat-ischenko-o-tom-stanet-li-dnepropetrovskaya-oblast-chastyu-rf-ili-bufernoy-1063953176.html
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новости, россия, волчанск, изюм, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, харьковская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление россии, наступление вс рф
Новости, Россия, Волчанск, Изюм, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Харьковская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление России, наступление ВС РФ

Российские войска усиливают давление на Харьковском направлении: полковник запаса раскрыл детали

23:04 19.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На северном участке Харьковского фронта идут ожесточенные бои — ВС РФ продвигаются в районе Волчанска и Глубокого, а в Липцах штурмовые подразделения атакуют ключевую высоту. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Одновременно уничтожаются силы ВСУ, предназначенные для укрепления обороны в районе Комиссарово, Уды и Гатище, отметил Алехин.
"Противник пытается возводить переправы на северном берегу реки Волчья, но местность вокруг них тщательно минируется", — отметил эксперт. По его словам, водохранилища и русло Северского Донца стали узловыми точками обороны, которые ВСУ активно укрепляют.
За последние сутки на этом направлении уничтожены три бронемашины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, а также склады боеприпасов и материально-технических средств.
Особое внимание командование ВС РФ уделяет контролю над высотами, что позволяет корректировать артиллерийский огонь и своевременно пресекать попытки ВСУ перебросить подкрепления.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
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