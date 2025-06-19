https://ukraina.ru/20250619/rossiya-usilivaet-oboronu-ekspert-bogatyrev-raskryl-plany-po-zaschite-ot-ukrainskikh-udarov-1064064367.html

Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов

Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов - 19.06.2025 Украина.ру

Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов

Российские войска активно совершенствуют систему противовоздушной обороны, чтобы минимизировать эффективность украинских атак на приграничные регионы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-19T22:46

2025-06-19T22:46

2025-06-19T22:47

новости

россия

днепр

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

спецоперация

всу

оборона

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058662353_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_cd0be3bad300db17a61ebbf57edaeb55.jpg.webp

По словам эксперта, ВСУ продолжают попытки наносить удары по гражданской инфраструктуре, но российские войска оперативно адаптируются к новым угрозам.Аналитик подчеркнул, что украинская сторона использует западные ракеты, однако их эффективность падает из-за улучшенной российской обороны. "Мы видим, что многие запуски пресекаются на подлете, а ущерб от прорвавшихся боеприпасов минимизирован", – добавил он.Богатырев также отметил, что в ближайшее время ожидается дальнейшее усиление противовоздушного прикрытия, что сделает атаки ВСУ еще менее результативными.Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.

https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-sokol-poslednim-patronom-unichtozhil-pikirovavshiy-v-nas-vrazheskiy-fpv-dron-1064041297.html

россия

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, всу, оборона, вс рф, главные новости