Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов - 19.06.2025 Украина.ру
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Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов
Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов - 19.06.2025 Украина.ру
Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов
Российские войска активно совершенствуют систему противовоздушной обороны, чтобы минимизировать эффективность украинских атак на приграничные регионы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-19T22:46
2025-06-19T22:47
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По словам эксперта, ВСУ продолжают попытки наносить удары по гражданской инфраструктуре, но российские войска оперативно адаптируются к новым угрозам.Аналитик подчеркнул, что украинская сторона использует западные ракеты, однако их эффективность падает из-за улучшенной российской обороны. "Мы видим, что многие запуски пресекаются на подлете, а ущерб от прорвавшихся боеприпасов минимизирован", – добавил он.Богатырев также отметил, что в ближайшее время ожидается дальнейшее усиление противовоздушного прикрытия, что сделает атаки ВСУ еще менее результативными.Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-sokol-poslednim-patronom-unichtozhil-pikirovavshiy-v-nas-vrazheskiy-fpv-dron-1064041297.html
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Новости, Россия, Днепр, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ВСУ, оборона, ВС РФ, Главные новости

Россия усиливает оборону: эксперт Богатырев раскрыл планы по защите от украинских ударов

22:46 19.06.2025 (обновлено: 22:47 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска активно совершенствуют систему противовоздушной обороны, чтобы минимизировать эффективность украинских атак на приграничные регионы. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
По словам эксперта, ВСУ продолжают попытки наносить удары по гражданской инфраструктуре, но российские войска оперативно адаптируются к новым угрозам.
"Сейчас идет активное наращивание ПВО в приграничных зонах, что значительно снижает возможности противника", – отметил Богатырев.
Аналитик подчеркнул, что украинская сторона использует западные ракеты, однако их эффективность падает из-за улучшенной российской обороны.
"Мы видим, что многие запуски пресекаются на подлете, а ущерб от прорвавшихся боеприпасов минимизирован", – добавил он.
Богатырев также отметил, что в ближайшее время ожидается дальнейшее усиление противовоздушного прикрытия, что сделает атаки ВСУ еще менее результативными.
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
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