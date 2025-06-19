https://ukraina.ru/20250619/pozyvnoy-zima-neozhidanno-ot-nashego-reb-nachinali-rabotat-printer-ili-kompyuter-kotorye-byli-1064021277.html

Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены

Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены - 19.06.2025 Украина.ру

Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены

Руководитель лаборатории РЭБ батальона "Борз" рассказал изданию Украина.ру, как его установки РЭБ спасают жизни бойцов, и почему они лучше, чем промышленные

2025-06-19T05:08

2025-06-19T05:08

2025-06-19T05:08

интервью

александр чаленко

вооруженные силы украины

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- Зима, ваш начальник - заместитель командира полка с позывным "Шаман", представляя вас, говорил, что вы блестящий специалист по РЭБ, и что благодаря вам чуть ли не половина бойцов сохранила свои жизни. Все верно?- Скажу так: я просто выполняю свою работу. Стараюсь выполнить ее правильно, добросовестно. Оценивать сам свою работу я не вправе. Если так говорят командиры и простые бойцы, значит, наверное, это так. Скажу, что оценкой моей работы всегда является то, что ребятки, возвращаясь с передовой живыми и невредимыми, говорят: "Спасибо тебе большое! Твоя установка спасла мне жизнь".- Расскажите поподробнее, что значит "установка", и что вы такого делаете с РЭБом, что именно благодаря ему вражеские FPV дроны никого не убивают?-Это комплексная работа. Это не только я, это и те ребята, которые находятся на переднем крае нашего подразделения - взвода РЭБ, которые вовремя предоставляют мне информацию по частотам, на которых летают вражеские дроны. А я здесь корректирую, вношу изменения в устройство этих установок. которые начинают работать более эффективнее. Вот и все. Ничего хитрого в этом нет. Это комплексная работа, не только моя.Да, действительно, я прикладываю все усилия. Но и ребята, которые находятся там, на передке, мне помогают. Они не меньше меня работают в этом направлении. Я руковожу лабораторией, но роль ребят не меньшая.Получив от них информацию, мы модернизируем установку. Конечно, детали, как мы это делаем, я не могу говорить. Мы просто подводим нашу установку под те частоты, на которых летают украинские дроны, под те их характеристики, чтобы их потом подавлять. То есть делаем установку с другими параметрами, с другими характеристиками.-Вы сделали РЭБ. Боец что, его несет на себе? Он в ранце его несет, правильно я понимаю? Каждая группа несет? Как это происходит?-У меня есть несколько разработок, это моя придумка была: рюкзак-ранец, который носит боец. Он весит всего где-то 10-12 килограмм. Там тоже зачастую мы меняем параметры в зависимости от боевой ситуации. Его с собой берут на задание ребята, потому что он намного эффективнее работает, чем промышленный. И его отличительная особенность: он намного легче.-А насколько легче?-Промышленные РЭБы – это где-то 30-35 кг.-Ваш РЭБ, который боец несет в ранце, всегда включен? За сколько метров от бойца вражеский дрон падает?-Как правило, он не подлетает ближе 20-30 метров. Это уже гарантированно, что он будет падать. Моя установка создает купол над бойцом, и украинский дрон не может подлететь к нему ближе, чем 20-30 метров. Но вообще-то с нашим РЭБом чудеса начинают твориться намного дальше, где-то в метрах 70 от вас, а то и на дистанции в 100 м.-А какие-то интересные случаи с вашими установками были?-Интересный случай в лаборатории был такой: мы налаживали установку, и у нас неожиданно почему-то начинал работать принтер, который был выключен. То есть он включался от действия установки.Другой случай, у меня компьютер выключился сам по себе…-А как вы это объясняете?-Это я объясняю тем, что возникает очень большое волновое поле. Эти физические процессы просто очень долго вам объяснять.Бойцы, выполнявшие на передке боевую задачу, рассказывали мне такой случай. Они в последний момент увидели летящий на них дрон. У одного был мой рюкзак, а у другого нет. Тот, у которого его не было, вовремя увидел дрон, тот уже подлетал к нему. Так вот, он крикнул товарищу: включай! Как только тот включил РЭБ, дрон тут же сразу грохнулся.-А ваш РЭБ всегда включен?-Нет. К сожалению, все подобные устройства, работающие на электричестве, имеют аккумуляторные батареи, поэтому у них определенный ресурс работы. Так что без надобности включать установку, используя просто так ресурс накопленной энергии в аккумуляторе, нет смысла. Поэтому они включают РЭБ только тогда, когда возникает опасность.-А как бороться с дронами на оптоволокне?-С этим тяжелее, конечно. Установки РЭБ здесь уже бессильны, но с ними борются другими методами. Я вот видел на северном направлении ребята поджидают их, потом режут "нитки". Пропускают, а потом режут "нитки". У такого дрона пропадает и сигнал по управлению, и сигнал по видео. И он становится, во-первых, неуправляемым, во-вторых, оператор уже не видит, куда он летит, и как он летит.-Я хочу задать вам трудный вопрос. Вы меня за него простите. Я знаю, что неделю назад погиб ваш сын. Расскажите о нем, и о том, как это было.-Он был бойцом нашего подразделения, подразделения РЭБ. Обеспечивал прикрытие штурмовых групп на позициях установками РЭБ. В одном из боев, это было 8 июня, нам нужно было эвакуировать после боя раненых и убитых ребят. И вот при очередной эвакуации, то есть при отходе, он случайно наступил на самодельное взрывное устройство, поэтому погиб.Он был смелым - за два дня до этого он вынес пацана с перебитыми ногами на себе, взвалив его на плечи, нес его на себе, причем перебежками через "открытки". А вот восьмого числа ему не повезло... Очень сильно сожалению, что с нами его нет… Мы всю жизнь будем его помнить, тем более он мой сын… Я горжусь им…Читайте также интервью Александра Чаленко о том, почему в Донецке и Луганске победила Русская весна, а в Харькове нет Владимир "Шаман" Демченко: В 2022-м Харьков не взяли, так как многие не умели воевать плюс подготовка ВСУ

https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html

https://ukraina.ru/20250616/oleg-protap-protopopov-kak-boets-yakut-perekhitril-soldata-vsu-a-potom-zastrelil-ego-1063930858.html

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, александр чаленко, вооруженные силы украины