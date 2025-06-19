https://ukraina.ru/20250619/pomatrosili-i-brosili-chto-govoryat-na-ukraine-o-neudachnom-vizite-zelenskogo-na-sammit-g7-1064036255.html

Поматросили и бросили. Что говорят на Украине о неудачном визите Зеленского на саммит G7

Поматросили и бросили. Что говорят на Украине о неудачном визите Зеленского на саммит G7 - 19.06.2025 Украина.ру

Поматросили и бросили. Что говорят на Украине о неудачном визите Зеленского на саммит G7

Во вторник вечером 17 июня Владимир Зеленский досрочно покинул встречу "Большой семерки" в Канаде, так и не добившись поставленных целей. Его визит, таким образом, стал очередным провалом на международной арене, а они преследуют его с начала года.

2025-06-19T12:57

2025-06-19T12:57

2025-06-19T14:22

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владимир зеленский

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анатолий шарий

большая семерка

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саммит

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В апреле он также досрочно покинул ЮАР сразу же после встречи с президентом этой страны, не добившись от него осуждения России.Недавно британская Times подсчитала, что с 2019 года он совершил 134 зарубежных поездки. Из них 48 только за последний год. С начала 2025 года Зеленский, у которого истек срок президентства, совершил 23 поездки в 18 стран. Такая частота зарубежных туров может говорить как о том, что вопросы международной политики для него намного важнее проблем соотечественников, так и о том, что именно такой график ему составляют западные кураторы, чтобы чаще "был под присмотром".В Канаде Зеленский требовал от "Большой семерки" предоставить ему больше систем ПВО, снизить цену на российскую нефть до $30 за баррель, ввести 18-й пакет санкций против России, а также - ежегодно предоставлять ему по $40 миллиардов со всех стран "семерки". Аппетиты у него немалые, а "тащить" большую часть этих расходов должны были бы США, поскольку европейские союзники не в состоянии удовлетворить его прихоти.Украинский блогер Анатолий Шарий резюмирует послание Зеленского саммиту "Большой семерки": "Дайте денег. Денег. Дайте денег. Это вам нужно. Вам. Дайте денег".Зеленский также заявлял накануне саммита о необходимости продолжать призывы к Дональду Трампу, который пока остается глух к его причитаниям. Однако украинский политолог Владимир Фесенко заранее прогнозировал, что больших прорывов от встречи Зеленского и Трампа на саммите G7 ожидать не стоит.Накануне своего визита в Канаду Зеленский побывал в Австрии, где заявил о желании покупать оружие у США, раз уж американцы не хотят передавать его на прежних условиях, то есть бесплатно. Однако Украина давно неплатежеспособна, а недавно не смогла погасить свои долговые обязательства, что фактически означало технический дефолт. Зеленский пытается провернуть с Трампом типичный трюк мелкого мошенника, обещая заплатить потом, "когда деньги будут" или "в счет российских активов". Соответственно, как покупатель Зеленский Трампу не интересен.Трамп не стал встречаться с Зеленским и спешно покинул саммит под предлогом обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет немецкая Berliner Zeitung, несостоявшаяся встреча Трампа с Зеленским стала очередным потрясением для Киева, а досрочный отъезд Трампа в Вашингтон стал, дескать, "горьким сигналом" для Украины, так как говорит о снижении приоритетности украинского вопроса для Штатов.Украинский политолог Руслан Бортник тоже считает, что у Трампа это был не просто отказ от встречи, а символический жест, показывающий, что Украина перестаёт быть центром стратегического внимания Вашингтона.Таким образом, "Большая семерка", по сути, превратилась в "Большую шестерку", которая не в состоянии принимать серьезные решения без санкции Вашингтона. Собственно, это подтвердил и замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, опубликовав краткий пост: "G6"."Большая шестерка" даже не смогла принять очередное антироссийское заявление из-за позиции США. "Американцы не хотели видеть в тексте некоторые острые заявления в адрес России, потому что они опасались, что это помешает их переговорам с РФ об окончании войны", — сообщает канадская телекомпания CBC."Страны G7 не сделали совместное заявления по конфликту в Украине, а на открытом общении Зеленский выглядел потерянным", - резюмирует итоги его визита украинский Telegram-канал "Легитимный".При этом, как сообщает из Канады корреспондент украинского телеканала "Суспильне", были приняты шесть других совместных заявлений — об искусственном интеллекте, контрабанде, мигрантах, критических минералах, лесных пожарах и безопасности Израиля.Себе в актив Зеленский может поставить разве что очередное совместное фото с президентами и премьер-министрами, а также $1,5 млрд, которые ему пообещала Канада.Украинский политолог Андрей Золотарев говорит, что попытка Зеленского привлечь внимание Трампа к его проблемам была неудачной, так как американского президента сейчас больше волнует ситуация вокруг Израиля и Ирана."Украина в этой ситуации, уходит, естественно, далеко на второй, на третий план. Зеленский прекрасно это понимает. Естественно, этот полет в Канаду был лихорадочной попыткой переломить довольно негативную, по своим потенциальным последствиям, тенденцию", - говорит политолог. Иными словами, эта поездка Зеленского, как и многие предыдущие, напоминает некие лихорадочные метания в бесплодных попытках вернуть "любовь" Вашингтона, который "поматросил и бросил", чаще заглядываясь куда-то на Ближний Восток. Тем не менее, очевидно, Зеленский сделает еще одну попытку вернуть расположение США – на саммите НАТО 24 июня, но перед этим должна произойти какая-нибудь громкая провокация, заслуживающая сочувствия Трампа.О других подробностях визита Зеленского на саммит "Большой семерки" - в статье Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня

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