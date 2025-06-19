https://ukraina.ru/20250619/ekonomika-protiv-raket-ekspert-predrek-porazhenie-izrailya-v-protivostoyanii-s-iranom-1064012907.html

Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном

Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном - 19.06.2025 Украина.ру

Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном

Без активного вмешательства США ирано-израильский конфликт скоро пойдет на спад, что станет серьезным провалом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то время как Израиль столкнется с экономическим кризисом, Иран сможет продолжать ракетные удары, постепенно истощая противника

2025-06-19T04:00

2025-06-19T04:00

2025-06-19T04:00

новости

израиль

иран

сша

дональд трамп

нато

биньямин нетаньяху

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По словам эксперта, Израиль уже сталкивается с тяжелыми экономическими последствиями: сорван туристический сезон, а технологический сектор, известный как "израильская силиконовая долина", переживает спад.Он подчеркнул, что западные системы ПВО, на которые полагается Израиль, слишком дороги в эксплуатации по сравнению с иранскими ракетами."155-мм снаряд НАТО стоит 6000 евро, а советский 152-мм — 600. Иранские системы дешевые, а ракеты для 'Пэтриота' дорогие. Израиль не сможет долго держать этот ритм", — пояснил собеседник издания.Моро также отметил, что попытки Израиля дестабилизировать Иран изнутри вряд ли увенчаются успехом, так как иранский режим сохраняет контроль над ситуацией в стране.В качестве вывода он предположил, что Нетаньяху может попытаться представить ситуацию как победу, но реальная цель — смена режима в Тегеране — останется недостигнутой, что станет стратегическим поражением Израиля.О развитии конфликта — в публикации В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться.Полный текст интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании читайте на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, иран, сша, дональд трамп, нато, биньямин нетаньяху