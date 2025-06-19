Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном - 19.06.2025 Украина.ру
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Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном
Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном - 19.06.2025 Украина.ру
Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном
Без активного вмешательства США ирано-израильский конфликт скоро пойдет на спад, что станет серьезным провалом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то время как Израиль столкнется с экономическим кризисом, Иран сможет продолжать ракетные удары, постепенно истощая противника
2025-06-19T04:00
2025-06-19T04:00
новости
израиль
иран
сша
дональд трамп
нато
биньямин нетаньяху
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По словам эксперта, Израиль уже сталкивается с тяжелыми экономическими последствиями: сорван туристический сезон, а технологический сектор, известный как "израильская силиконовая долина", переживает спад.Он подчеркнул, что западные системы ПВО, на которые полагается Израиль, слишком дороги в эксплуатации по сравнению с иранскими ракетами."155-мм снаряд НАТО стоит 6000 евро, а советский 152-мм — 600. Иранские системы дешевые, а ракеты для 'Пэтриота' дорогие. Израиль не сможет долго держать этот ритм", — пояснил собеседник издания.Моро также отметил, что попытки Израиля дестабилизировать Иран изнутри вряд ли увенчаются успехом, так как иранский режим сохраняет контроль над ситуацией в стране.В качестве вывода он предположил, что Нетаньяху может попытаться представить ситуацию как победу, но реальная цель — смена режима в Тегеране — останется недостигнутой, что станет стратегическим поражением Израиля.О развитии конфликта — в публикации В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться.Полный текст интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, израиль, иран, сша, дональд трамп, нато, биньямин нетаньяху
Новости, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, НАТО, Биньямин Нетаньяху

Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном

04:00 19.06.2025
 
Агитплакат в Тегеране
Агитплакат в Тегеране
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Без активного вмешательства США ирано-израильский конфликт скоро пойдет на спад, что станет серьезным провалом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то время как Израиль столкнется с экономическим кризисом, Иран сможет продолжать ракетные удары, постепенно истощая противника
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По словам эксперта, Израиль уже сталкивается с тяжелыми экономическими последствиями: сорван туристический сезон, а технологический сектор, известный как "израильская силиконовая долина", переживает спад.
"Если США не вмешаются, для Израиля все будет очень плохо", — заявил Моро.
Он подчеркнул, что западные системы ПВО, на которые полагается Израиль, слишком дороги в эксплуатации по сравнению с иранскими ракетами.
"155-мм снаряд НАТО стоит 6000 евро, а советский 152-мм — 600. Иранские системы дешевые, а ракеты для 'Пэтриота' дорогие. Израиль не сможет долго держать этот ритм", — пояснил собеседник издания.
Моро также отметил, что попытки Израиля дестабилизировать Иран изнутри вряд ли увенчаются успехом, так как иранский режим сохраняет контроль над ситуацией в стране.
"Режим Асада пал из-за неэффективного управления, а не из-за точечных ударов. В Иране же власть действует куда более слаженно", — добавил эксперт.
В качестве вывода он предположил, что Нетаньяху может попытаться представить ситуацию как победу, но реальная цель — смена режима в Тегеране — останется недостигнутой, что станет стратегическим поражением Израиля.
О развитии конфликта — в публикации В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании читайте на сайте Украина.ру.
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