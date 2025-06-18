https://ukraina.ru/20250618/tramp-provel-vstrechu-s-komandoy-po-natsbezopasnosti-i-otkazalsya-otpravlyat-chinovnikov-na-vstrechu-s-1063989667.html

Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном

Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном - 18.06.2025 Украина.ру

Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном

Президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности в связи с обострением на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом

2025-06-18T09:22

2025-06-18T09:22

2025-06-18T09:22

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582895_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_c7b824a8e4517376752849fa24247eea.jpg

Она продолжалась один час и 20 минут.Позже Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.Накануне портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.После призыва Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана официальные лица США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия, сообщала испанская газета ABC.Различные телеграм-каналы заявляют, что Дональд Трамп в ближайшее время выступит с обращением. Следите за новостями на сайте Украина.ру.Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп