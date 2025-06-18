Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном - 18.06.2025 Украина.ру
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Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном
Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном - 18.06.2025 Украина.ру
Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном
Президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности в связи с обострением на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
2025-06-18T09:22
2025-06-18T09:22
новости
иран
сша
ближний восток
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Она продолжалась один час и 20 минут.Позже Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.Накануне портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.После призыва Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана официальные лица США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия, сообщала испанская газета ABC.Различные телеграм-каналы заявляют, что Дональд Трамп в ближайшее время выступит с обращением. Следите за новостями на сайте Украина.ру.Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп

Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном

09:22 18.06.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности в связи с обострением на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
Она продолжалась один час и 20 минут.
Позже Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Накануне портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.
После призыва Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана официальные лица США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия, сообщала испанская газета ABC.
Различные телеграм-каналы заявляют, что Дональд Трамп в ближайшее время выступит с обращением. Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.
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