Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру
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Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня
Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру
Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня
В Верховную Раду вызвали министра обороны Украины Рустема Умерова из-за укреплений под Сумами. Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия может "разнести" всю Украину
2025-06-18T18:33
2025-06-18T18:33
эксклюзив
хроники
андрей васильев
ярослав железняк
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
украина
россия
сумская область
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О вызове в украинский парламент министра обороны страны Рустема Умерова в своём телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк."Вызвали министра обороны Умерова в Раду с докладом о проблемах с фортификациями", — написал он.По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 152 народных депутата.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" связал вызов Умерова в Раду с состоянием укреплений в Сумской области."Наш источник сообщает, что ситуация с фортификациями в Сумской области ужасная, как и сама ситуация в обороне. Банковая решила срочно спасать ситуацию, они заказали медиа кампанию по смещению акцентов с провалов, и отбеливанию имиджа Зеленского. Покупают даже оппозиционеров и альтернативных "экспертов/источников" для разгона инфы", — указывалось в публикации канала.Авторы каналы назвали "нарративы по которым работают функционеры ОП"."В провале на Сумщине виноваты военные, которые скрывали реальную ситуацию. Плохо информировали ЗеЕрмака", — гласил первый нарратив.Второй утверждал, что "фортификаций нет, так как был близко фронт и всю спецтехнику уничтожали."Ложь для дурачков, так как осенью 2024 года в Сумской области было возможно легко сооружать фортификации", — комментировали его авторы "Легитимного".Третий нарратив перекладывал ответственность на власть на местах."Фортификации есть, но они "слабые", ответственность несут региональные чиновники (тут Банковая тихо молчит, что все чиновники назначаются офисными, а кейс фортификации, жёстко контролируется ОП)", — отмечалось в публикации.Четвёртый же нарратив заявлял, что фортификации — ответственность не центральных властей, а военных."Как обычно пытаются спихнуть всю вину на своих марионеток, которых они же назначили, и сами ими управляли. Уже много раз снимали и заменяли, но ситуация только ухудшается. Значит проблема не в марионетках, а в тех, кто их назначает и управляет ими?" — резюмировали авторы канала.В дневной сводке Минобороны России от 18 июня сообщалось в т.ч. и о продвижении ВС РФ в Сумской области."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области", — указывалось в сводке.Позднее в телеграм-канале оборонного ведомства было опубликовано видео поражения в Сумской области пункта постоянной дислокации одной из бригад ВСУ."Расчёт ОТРК "Искандер" нанёс ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в районе Конотопа в Сумской области. В результате удара были уничтожены: четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля, более 60 украинских националистов", — отмечалось в подписи под видео.Там же отмечалось, что повреждения получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ."Разнесут всю страну"Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", заявил, что Россия может "разнести" всю Украину"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия с такой динамикой "разнесёт" нам всю страну Шахедами (БПЛА "Герань" — Ред.). Они сильно масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнём действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец. Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию + РЭБ + малая авиация. Времени у нас нет", — отметил Бескрестнов.Его слова прокомментировали российские эксперты."Посмотрим на стоны пана Вспышкина (flash - вспышка - Ред.). Усилия по совершенствованию "Гераней", плюс новые сюрпризы в виде "Бандероли", позволяют без входа в воздушное пространство пилотируемой авиации, добиться сопоставимых по могуществу ударов, как при бомбежке чугунием с системой СВП 24. Это конечно стало возможным только за счёт нового подхода к удешевлению массового высокоточного вооружения, и это даёт результат", — отметил российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.По его словам, за последние полгода эффективность работы по тыловым объектам ВСУ выросла на порядок."И это в условиях очень мощной, насыщенной ПВО, усиленной лучшими западными образцами. Они правда истощаются, и это как раз второй эффект массирования производства ударных средств. В какой то момент, график запасов зенитных ракет и выпуска новых ударных БПЛА пересекутся, и после этого сопротивление ПВО начнёт обваливаться, что кратно увеличит эффективность ударов "Геранями"", — указал Васильев.Он уверен, что заявления Бескрестнова свидетельствуют о близости такого обвала."Стоны Вспышкина, подсказывают что этот момент близко, ведь обвал ПВО будет означать увеличение числа прилетов сразу в разы, причём без резкого увеличения выпущенных. Грубо говоря на 10+20% больше выпущено, а число прилетов увеличить предположим вдвое. А без тыла, не может воевать ни одна армия. За ним всегда неизбежно сыпется и фронт", — отметил Васильев.Он подытожил, что обеспокоенность украинского эксперта вполне закономерна.О происходящем в экономике Украине — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация".
https://ukraina.ru/20250618/neudachnyy-vizit-zelenskogo-v-kanadu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyunya-1063996978.html
https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html
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Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, андрей васильев, ярослав железняк, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, украина, россия, сумская область, рустем умеров
Эксклюзив, Хроники, Андрей Васильев, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, Украина, Россия, Сумская область, Рустем Умеров

Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня

18:33 18.06.2025
 
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Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В Верховную Раду вызвали министра обороны Украины Рустема Умерова из-за укреплений под Сумами. Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия может "разнести" всю Украину
О вызове в украинский парламент министра обороны страны Рустема Умерова в своём телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Вызвали министра обороны Умерова в Раду с докладом о проблемах с фортификациями", — написал он.
По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 152 народных депутата.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" связал вызов Умерова в Раду с состоянием укреплений в Сумской области.
"Наш источник сообщает, что ситуация с фортификациями в Сумской области ужасная, как и сама ситуация в обороне. Банковая решила срочно спасать ситуацию, они заказали медиа кампанию по смещению акцентов с провалов, и отбеливанию имиджа Зеленского. Покупают даже оппозиционеров и альтернативных "экспертов/источников" для разгона инфы", — указывалось в публикации канала.
Авторы каналы назвали "нарративы по которым работают функционеры ОП".
"В провале на Сумщине виноваты военные, которые скрывали реальную ситуацию. Плохо информировали ЗеЕрмака", — гласил первый нарратив.
Второй утверждал, что "фортификаций нет, так как был близко фронт и всю спецтехнику уничтожали.
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"Ложь для дурачков, так как осенью 2024 года в Сумской области было возможно легко сооружать фортификации", — комментировали его авторы "Легитимного".
Третий нарратив перекладывал ответственность на власть на местах.
"Фортификации есть, но они "слабые", ответственность несут региональные чиновники (тут Банковая тихо молчит, что все чиновники назначаются офисными, а кейс фортификации, жёстко контролируется ОП)", — отмечалось в публикации.
Четвёртый же нарратив заявлял, что фортификации — ответственность не центральных властей, а военных.
"Как обычно пытаются спихнуть всю вину на своих марионеток, которых они же назначили, и сами ими управляли. Уже много раз снимали и заменяли, но ситуация только ухудшается. Значит проблема не в марионетках, а в тех, кто их назначает и управляет ими?" — резюмировали авторы канала.
В дневной сводке Минобороны России от 18 июня сообщалось в т.ч. и о продвижении ВС РФ в Сумской области.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области", — указывалось в сводке.
Позднее в телеграм-канале оборонного ведомства было опубликовано видео поражения в Сумской области пункта постоянной дислокации одной из бригад ВСУ.
"Расчёт ОТРК "Искандер" нанёс ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в районе Конотопа в Сумской области. В результате удара были уничтожены: четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля, более 60 украинских националистов", — отмечалось в подписи под видео.
Там же отмечалось, что повреждения получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 09:39
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"Разнесут всю страну"
Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", заявил, что Россия может "разнести" всю Украину
"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия с такой динамикой "разнесёт" нам всю страну Шахедами (БПЛА "Герань" — Ред.). Они сильно масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнём действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец. Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию + РЭБ + малая авиация. Времени у нас нет", — отметил Бескрестнов.
Его слова прокомментировали российские эксперты.
"Посмотрим на стоны пана Вспышкина (flash - вспышка - Ред.). Усилия по совершенствованию "Гераней", плюс новые сюрпризы в виде "Бандероли", позволяют без входа в воздушное пространство пилотируемой авиации, добиться сопоставимых по могуществу ударов, как при бомбежке чугунием с системой СВП 24. Это конечно стало возможным только за счёт нового подхода к удешевлению массового высокоточного вооружения, и это даёт результат", — отметил российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.
По его словам, за последние полгода эффективность работы по тыловым объектам ВСУ выросла на порядок.
"И это в условиях очень мощной, насыщенной ПВО, усиленной лучшими западными образцами. Они правда истощаются, и это как раз второй эффект массирования производства ударных средств. В какой то момент, график запасов зенитных ракет и выпуска новых ударных БПЛА пересекутся, и после этого сопротивление ПВО начнёт обваливаться, что кратно увеличит эффективность ударов "Геранями"", — указал Васильев.
Он уверен, что заявления Бескрестнова свидетельствуют о близости такого обвала.
"Стоны Вспышкина, подсказывают что этот момент близко, ведь обвал ПВО будет означать увеличение числа прилетов сразу в разы, причём без резкого увеличения выпущенных. Грубо говоря на 10+20% больше выпущено, а число прилетов увеличить предположим вдвое. А без тыла, не может воевать ни одна армия. За ним всегда неизбежно сыпется и фронт", — отметил Васильев.
Он подытожил, что обеспокоенность украинского эксперта вполне закономерна.
О происходящем в экономике Украине — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация".
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