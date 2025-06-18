https://ukraina.ru/20250618/problemy-s-ukrepleniyami-v-sumskoy-oblasti-vremeni-net-itogi-18-iyunya-1064010791.html

Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня

Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру

Проблемы с укреплениями в Сумской области, "времени нет". Итоги 18 июня

В Верховную Раду вызвали министра обороны Украины Рустема Умерова из-за укреплений под Сумами. Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия может "разнести" всю Украину

2025-06-18T18:33

2025-06-18T18:33

2025-06-18T18:33

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О вызове в украинский парламент министра обороны страны Рустема Умерова в своём телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк."Вызвали министра обороны Умерова в Раду с докладом о проблемах с фортификациями", — написал он.По словам Железняка, за соответствующее решение проголосовали 152 народных депутата.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" связал вызов Умерова в Раду с состоянием укреплений в Сумской области."Наш источник сообщает, что ситуация с фортификациями в Сумской области ужасная, как и сама ситуация в обороне. Банковая решила срочно спасать ситуацию, они заказали медиа кампанию по смещению акцентов с провалов, и отбеливанию имиджа Зеленского. Покупают даже оппозиционеров и альтернативных "экспертов/источников" для разгона инфы", — указывалось в публикации канала.Авторы каналы назвали "нарративы по которым работают функционеры ОП"."В провале на Сумщине виноваты военные, которые скрывали реальную ситуацию. Плохо информировали ЗеЕрмака", — гласил первый нарратив.Второй утверждал, что "фортификаций нет, так как был близко фронт и всю спецтехнику уничтожали."Ложь для дурачков, так как осенью 2024 года в Сумской области было возможно легко сооружать фортификации", — комментировали его авторы "Легитимного".Третий нарратив перекладывал ответственность на власть на местах."Фортификации есть, но они "слабые", ответственность несут региональные чиновники (тут Банковая тихо молчит, что все чиновники назначаются офисными, а кейс фортификации, жёстко контролируется ОП)", — отмечалось в публикации.Четвёртый же нарратив заявлял, что фортификации — ответственность не центральных властей, а военных."Как обычно пытаются спихнуть всю вину на своих марионеток, которых они же назначили, и сами ими управляли. Уже много раз снимали и заменяли, но ситуация только ухудшается. Значит проблема не в марионетках, а в тех, кто их назначает и управляет ими?" — резюмировали авторы канала.В дневной сводке Минобороны России от 18 июня сообщалось в т.ч. и о продвижении ВС РФ в Сумской области."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области", — указывалось в сводке.Позднее в телеграм-канале оборонного ведомства было опубликовано видео поражения в Сумской области пункта постоянной дислокации одной из бригад ВСУ."Расчёт ОТРК "Искандер" нанёс ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в районе Конотопа в Сумской области. В результате удара были уничтожены: четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля, более 60 украинских националистов", — отмечалось в подписи под видео.Там же отмечалось, что повреждения получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ."Разнесут всю страну"Украинский специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", заявил, что Россия может "разнести" всю Украину"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия с такой динамикой "разнесёт" нам всю страну Шахедами (БПЛА "Герань" — Ред.). Они сильно масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнём действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец. Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию + РЭБ + малая авиация. Времени у нас нет", — отметил Бескрестнов.Его слова прокомментировали российские эксперты."Посмотрим на стоны пана Вспышкина (flash - вспышка - Ред.). Усилия по совершенствованию "Гераней", плюс новые сюрпризы в виде "Бандероли", позволяют без входа в воздушное пространство пилотируемой авиации, добиться сопоставимых по могуществу ударов, как при бомбежке чугунием с системой СВП 24. Это конечно стало возможным только за счёт нового подхода к удешевлению массового высокоточного вооружения, и это даёт результат", — отметил российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.По его словам, за последние полгода эффективность работы по тыловым объектам ВСУ выросла на порядок."И это в условиях очень мощной, насыщенной ПВО, усиленной лучшими западными образцами. Они правда истощаются, и это как раз второй эффект массирования производства ударных средств. В какой то момент, график запасов зенитных ракет и выпуска новых ударных БПЛА пересекутся, и после этого сопротивление ПВО начнёт обваливаться, что кратно увеличит эффективность ударов "Геранями"", — указал Васильев.Он уверен, что заявления Бескрестнова свидетельствуют о близости такого обвала."Стоны Вспышкина, подсказывают что этот момент близко, ведь обвал ПВО будет означать увеличение числа прилетов сразу в разы, причём без резкого увеличения выпущенных. Грубо говоря на 10+20% больше выпущено, а число прилетов увеличить предположим вдвое. А без тыла, не может воевать ни одна армия. За ним всегда неизбежно сыпется и фронт", — отметил Васильев.Он подытожил, что обеспокоенность украинского эксперта вполне закономерна.О происходящем в экономике Украине — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация".

https://ukraina.ru/20250618/neudachnyy-vizit-zelenskogo-v-kanadu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyunya-1063996978.html

https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html

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эксклюзив, хроники, андрей васильев, ярослав железняк, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, украина, россия, сумская область, рустем умеров