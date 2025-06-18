https://ukraina.ru/20250618/eto-on-obrazno-govoril-peskov-otreagiroval-na-zayavlenie-trampa-o-vcherashnem-razgovore-s-putinym-1064014067.html
"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025 Украина.ру
"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным с использованием образного выражения. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-06-18T20:10
2025-06-18T20:10
2025-06-18T20:10
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"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - цитирует РИА Новости разъяснение руководителя пресс-службы Кремля..Издание ранее сообщало, что в среду Дональд Трамп заявил журналистам о состоявшемся "вчера" разговоре с Владимиром Путиным.Подробности в публикации Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану
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новости, сша, кремль, иран, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров
Новости, США, Кремль, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, результаты переговоров Путина и Трампа, итоги переговоров
"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным с использованием образного выражения. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - цитирует РИА Новости разъяснение руководителя пресс-службы Кремля..
Издание ранее сообщало, что в среду Дональд Трамп заявил журналистам о состоявшемся "вчера" разговоре с Владимиром Путиным.