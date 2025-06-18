https://ukraina.ru/20250618/eto-on-obrazno-govoril-peskov-otreagiroval-na-zayavlenie-trampa-o-vcherashnem-razgovore-s-putinym-1064014067.html

"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным - 18.06.2025 Украина.ру

"Это он образно говорил": Песков отреагировал на заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о "вчерашнем" разговоре с российским лидером Владимиром Путиным с использованием образного выражения. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-06-18T20:10

2025-06-18T20:10

2025-06-18T20:10

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"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней - это вчера", - цитирует РИА Новости разъяснение руководителя пресс-службы Кремля..Издание ранее сообщало, что в среду Дональд Трамп заявил журналистам о состоявшемся "вчера" разговоре с Владимиром Путиным.Подробности в публикации Президент США заявил о "последнем ультиматуме" Ирану

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