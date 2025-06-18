Донецк прирастёт новым многофункциональным кварталом "Белый лебедь" - 18.06.2025 Украина.ру
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Донецк прирастёт новым многофункциональным кварталом "Белый лебедь"
Донецк прирастёт новым многофункциональным кварталом "Белый лебедь" - 18.06.2025 Украина.ру
Донецк прирастёт новым многофункциональным кварталом "Белый лебедь"
В Донецке построят новый многофункциональный квартал "Белый лебедь" с развитой инфраструктурой. Об этом 18 июня заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2025-06-18T20:27
2025-06-18T20:27
новости
донецк
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
петербургский международный экономический форум (фонд)
восстановление донбасса
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Меморандум о строительстве нового донецкого многофункционального квартала "Белый лебедь" подписан 18 июня на Петербургском экономическом форуме с холдингом "АйСи Инвест". Корпорация развития Донбасса поможет курировать ход модернизации городского пространства."Уже в этом году приступим к подготовке проектной документации по строительству многофункционального квартала "Белый лебедь" площадью более 100 тысяч кв. м. На его территории расположатся жилой комплекс, общественные пространства, образовательные центры, зоны отдыха для всех жителей, деловые центры и магазины — всё это будет находиться в шаговой доступности", - рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.По его словам, в рамках меморандума предусмотрено открытие 200 магазинов "у дома" и строительство базовых станций мобильного оператора "+7 Телеком". В результате улучшатся качество связи, пользователи получат более качественный доступ в Интернет.Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ Тем временем Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта
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новости, донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, петербургский международный экономический форум (фонд), восстановление донбасса, днр, новости днр, новороссия, новые регионы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Петербургский международный экономический форум (фонд), восстановление Донбасса, ДНР, новости ДНР, Новороссия, Новые регионы

Донецк прирастёт новым многофункциональным кварталом "Белый лебедь"

20:27 18.06.2025
 
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В Донецке построят новый многофункциональный квартал "Белый лебедь" с развитой инфраструктурой. Об этом 18 июня заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Меморандум о строительстве нового донецкого многофункционального квартала "Белый лебедь" подписан 18 июня на Петербургском экономическом форуме с холдингом "АйСи Инвест". Корпорация развития Донбасса поможет курировать ход модернизации городского пространства.
"Уже в этом году приступим к подготовке проектной документации по строительству многофункционального квартала "Белый лебедь" площадью более 100 тысяч кв. м. На его территории расположатся жилой комплекс, общественные пространства, образовательные центры, зоны отдыха для всех жителей, деловые центры и магазины — всё это будет находиться в шаговой доступности", - рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.
По его словам, в рамках меморандума предусмотрено открытие 200 магазинов "у дома" и строительство базовых станций мобильного оператора "+7 Телеком". В результате улучшатся качество связи, пользователи получат более качественный доступ в Интернет.
Также в новостях: Традиционные ценности и демография: Пушилин рассказал о работе делегации ДНР на ПМЭФ
Тем временем Донецк облагораживается новыми остановками общественного транспорта
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