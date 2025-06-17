ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой резервов, вынужденно жертвуя одними направлениями ради защиты других. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По словам эксперта, летняя кампания ВС РФ построена на принципе вынуждения ВСУ к тяжелому выбору. В отличие от прошлого года, когда российские войска наступали на 3–4 направлениях, сейчас масштаб операций значительно шире.
"Противник вынужден тушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту", — заявил Носков. Он добавил, что ситуация усугубляется угрозами под Харьковом, Купянском и в Сумской области.
"Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов", — констатировал эксперт.
Если российским войскам удастся развить успех, это может привести к стратегическому перелому уже в ближайшие месяцы.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
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