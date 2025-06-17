ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков - 17.06.2025 Украина.ру
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ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков
ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков - 17.06.2025 Украина.ру
ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков
Украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой резервов, вынужденно жертвуя одними направлениями ради защиты других. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-17T05:30
2025-06-17T05:30
новости
россия
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По словам эксперта, летняя кампания ВС РФ построена на принципе вынуждения ВСУ к тяжелому выбору. В отличие от прошлого года, когда российские войска наступали на 3–4 направлениях, сейчас масштаб операций значительно шире."Противник вынужден тушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту", — заявил Носков. Он добавил, что ситуация усугубляется угрозами под Харьковом, Купянском и в Сумской области.Если российским войскам удастся развить успех, это может привести к стратегическому перелому уже в ближайшие месяцы.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/geroy-dnr-des-my-dolzhny-byli-podekhat-k-ikh-pozitsiyam-kak-mozhno-blizhe-1063908605.html
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новости, россия, харьков, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру, украинская армия, харьковская область, сумы, резервы, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Харьков, Купянск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинская армия, Харьковская область, Сумы, резервы, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

ВСУ вынуждены "тушить пожары", украинский фронт трещит по швам — Носков

05:30 17.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой резервов, вынужденно жертвуя одними направлениями ради защиты других. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По словам эксперта, летняя кампания ВС РФ построена на принципе вынуждения ВСУ к тяжелому выбору. В отличие от прошлого года, когда российские войска наступали на 3–4 направлениях, сейчас масштаб операций значительно шире.
"Противник вынужден тушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту", — заявил Носков. Он добавил, что ситуация усугубляется угрозами под Харьковом, Купянском и в Сумской области.
"Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов", — констатировал эксперт.
Если российским войскам удастся развить успех, это может привести к стратегическому перелому уже в ближайшие месяцы.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
Танкист Дес
Вчера, 03:00
Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"О боевых наградах, специфике работы танков в начале СВО и теперь, контузиях, штурмах, участии в Параде Победы, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР "Дес".
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