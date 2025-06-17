Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT - 17.06.2025 Украина.ру
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Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT
Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT - 17.06.2025 Украина.ру
Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT
Президент США Дональд Трамп призвал вице-президента страны Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Стива Уиткоффа встретиться на нынешней неделе с представителями Ирана, сообщает The New York Times
2025-06-17T09:29
2025-06-17T09:29
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
джей ди вэнс
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Ранее CNN писало, что Трамп потребовал от подчиненных "как можно скорее" встретиться с иранскими коллегами.В Белом доме сообщали, что Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.А шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы США на Ближний Восток. Глава американского военного ведомства заявил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток "призвана расширить готовность к обороне в регионе".В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата.Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Подробнее о конфликте - в материале Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, джей ди вэнс, пентагон
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Пентагон

Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT

09:29 17.06.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп призвал вице-президента страны Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Стива Уиткоффа встретиться на нынешней неделе с представителями Ирана, сообщает The New York Times
Ранее CNN писало, что Трамп потребовал от подчиненных "как можно скорее" встретиться с иранскими коллегами.
В Белом доме сообщали, что Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
А шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы США на Ближний Восток. Глава американского военного ведомства заявил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток "призвана расширить готовность к обороне в регионе".
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата.
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Подробнее о конфликте - в материале Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв на сайте Украина.ру.
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