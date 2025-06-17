https://ukraina.ru/20250617/tramp-predlozhil-uitkoffu-i-vensu-operativno-vstretitsya-s-predstavitelyami-irana--nyt-1063945134.html

Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT

Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT - 17.06.2025 Украина.ру

Трамп предложил Уиткоффу и Вэнсу оперативно встретиться с представителями Ирана — NYT

Президент США Дональд Трамп призвал вице-президента страны Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Стива Уиткоффа встретиться на нынешней неделе с представителями Ирана, сообщает The New York Times

2025-06-17T09:29

2025-06-17T09:29

2025-06-17T09:29

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иран

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израиль

дональд трамп

стив уиткофф

джей ди вэнс

пентагон

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Ранее CNN писало, что Трамп потребовал от подчиненных "как можно скорее" встретиться с иранскими коллегами.В Белом доме сообщали, что Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.А шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы США на Ближний Восток. Глава американского военного ведомства заявил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток "призвана расширить готовность к обороне в регионе".В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата.Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Подробнее о конфликте - в материале Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, джей ди вэнс, пентагон