Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади - 17.06.2025 Украина.ру
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Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади
Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади - 17.06.2025 Украина.ру
Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади
За время СВО российский боец с позывным "Дес" получил пять контузий, но продолжает службу в российской армии. Об этом командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-06-17T23:45
2025-06-17T23:45
новости
донецкая народная республика
красная площадь
горловка
fpv-дрон
дроны
танки
вс рф
парад
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Первую контузию он получил 24 февраля 2022 года под Староигнатьевкой: "Наша машина попала под обстрел из РПГ и ПТУР при отходе колонны".Ещё один тяжёлый эпизод – подрыв на фугасе при разминировании прохода: "На Горловском направлении по нам отработали FPV-дроны. Два или три "камикадзе" попали в машину".Несмотря на ранения, "Дес" участвовал в Параде Победы на Красной площади: "Горжусь, что представлял ДНР. Для семьи это было особенно важно – всем селом смотрели и искали меня в строю".Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, красная площадь, горловка, fpv-дрон, дроны, танки, вс рф, парад, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Красная площадь, Горловка, fpv-дрон, дроны, танки, ВС РФ, парад, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади

23:45 17.06.2025
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
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За время СВО российский боец с позывным "Дес" получил пять контузий, но продолжает службу в российской армии. Об этом командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру
Первую контузию он получил 24 февраля 2022 года под Староигнатьевкой: "Наша машина попала под обстрел из РПГ и ПТУР при отходе колонны".
Ещё один тяжёлый эпизод – подрыв на фугасе при разминировании прохода: "На Горловском направлении по нам отработали FPV-дроны. Два или три "камикадзе" попали в машину".
Несмотря на ранения, "Дес" участвовал в Параде Победы на Красной площади: "Горжусь, что представлял ДНР. Для семьи это было особенно важно – всем селом смотрели и искали меня в строю".
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 16:29
Полковник Геннадий Алехин: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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