https://ukraina.ru/20250617/pyat-kontuziy-i-boevoy-put-komandir-tanka-o-tom-kak-proshl-ot-staroignatevki-do-krasnoy-ploschadi-1063969361.html

Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади

Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади - 17.06.2025 Украина.ру

Пять контузий и боевой путь: командир танка о том, как прошёл от Староигнатьевки до Красной площади

За время СВО российский боец с позывным "Дес" получил пять контузий, но продолжает службу в российской армии. Об этом командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-06-17T23:45

2025-06-17T23:45

2025-06-17T23:45

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Первую контузию он получил 24 февраля 2022 года под Староигнатьевкой: "Наша машина попала под обстрел из РПГ и ПТУР при отходе колонны".Ещё один тяжёлый эпизод – подрыв на фугасе при разминировании прохода: "На Горловском направлении по нам отработали FPV-дроны. Два или три "камикадзе" попали в машину".Несмотря на ранения, "Дес" участвовал в Параде Победы на Красной площади: "Горжусь, что представлял ДНР. Для семьи это было особенно важно – всем селом смотрели и искали меня в строю".Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.

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