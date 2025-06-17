https://ukraina.ru/20250617/okonchatelno-reshit-problemu--tsarev-nashel-trevozhnuyu-parallel-mezhdu-izrailem-i-tretim-reykhom-1063964896.html

"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом

"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом - 17.06.2025 Украина.ру

"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом

Настрой Израиля можно сравнить с решительными настроениями фашисткой Германии. Об этом 17 июня в своем Телеграм-канале написал бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев

2025-06-17T15:22

2025-06-17T15:22

2025-06-17T15:22

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Комментируя заявление Израиля о том, что он "стремится окончательно решить иранскую проблему", Царев обратил внимание на любопытную историческую параллель. Экс-депутат напомнил о выступлении "известного немецкого лидера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере". Речь идет об Адольфе Гитлере и его выступлении 1 сентября 1939 года, когда он объявил о начале войны против Польши, что стало началом Второй мировой войны. По словам Царева, тогда он призывал Германию "окончательно решить еврейский вопрос". Политик сравнил это высказывание со словами Израиля и пришел к выводу, что "все давно уже было придумано", достаточно только название стран менять. Чтобы подкрепить свой тезис Царев привел в пример еще два заявления немецкого диктатора:"Польское государство отказалось от мирного урегулирования конфликта, как я предлагал, и взялось за оружие... Чтобы прекратить это безумие, у меня не осталось выбора, кроме как отныне отвечать силой на силу"."Солдаты немецкой армии — после того, как все другие средства оказались бессильны — должны решить вопрос оружием". Экс-депутат Рады заявил, что "для спичрайтеров президента США Дональда Трампа это может быть полезной подсказкой". Достаточно заменить Польшу на Иран, а американских солдат — на немецких, заключил он. О том, как тем временем разворачивается конфликт на сегодняшний день, — в публикации Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы.

https://ukraina.ru/20250617/pochemu-sbezhal-tramp-na-kakoy-rekord-pretenduyut-vs-rf-i-chto-tvoritsya-na-blizhnem-vostoke-glavnoe-na-1063950087.html

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новости, германия, израиль, польша, олег царев, адольф гитлер, дональд трамп, иран