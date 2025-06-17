"Окончательно решить проблему" — Царев нашел тревожную параллель между Израилем и Третьим рейхом
© Владимир ТрефиловОлег Царёв
© Владимир Трефилов
Настрой Израиля можно сравнить с решительными настроениями фашисткой Германии. Об этом 17 июня в своем Телеграм-канале написал бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев
Комментируя заявление Израиля о том, что он "стремится окончательно решить иранскую проблему", Царев обратил внимание на любопытную историческую параллель. Экс-депутат напомнил о выступлении "известного немецкого лидера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере".
Речь идет об Адольфе Гитлере и его выступлении 1 сентября 1939 года, когда он объявил о начале войны против Польши, что стало началом Второй мировой войны. По словам Царева, тогда он призывал Германию "окончательно решить еврейский вопрос".
Политик сравнил это высказывание со словами Израиля и пришел к выводу, что "все давно уже было придумано", достаточно только название стран менять. Чтобы подкрепить свой тезис Царев привел в пример еще два заявления немецкого диктатора:
"Польское государство отказалось от мирного урегулирования конфликта, как я предлагал, и взялось за оружие... Чтобы прекратить это безумие, у меня не осталось выбора, кроме как отныне отвечать силой на силу".
"Солдаты немецкой армии — после того, как все другие средства оказались бессильны — должны решить вопрос оружием".
Экс-депутат Рады заявил, что "для спичрайтеров президента США Дональда Трампа это может быть полезной подсказкой". Достаточно заменить Польшу на Иран, а американских солдат — на немецких, заключил он.
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