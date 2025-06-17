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"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя

"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя - 17.06.2025 Украина.ру

"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя

Бои в непосредственной близости от вражеских позиций требуют не только мастерства, но и крепких нервов. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"

2025-06-17T23:30

2025-06-17T23:30

2025-06-17T23:30

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В начале СВО практиковались смелые тактики: "Бывало, заезжали на вражеские позиции с пехотой на броне. Тогда и контакт был теснее – вместе прорабатывали каждый шаг наступления".Сейчас подход изменился: "Из-за дронов реже идём на прямое столкновение. Но когда нужно поддержать пехоту, танк по-прежнему незаменим – и морально, и физически бойцам с нами легче"."Главное – не паниковать и чётко выполнять поставленную задачу. Опыт и подготовка делают своё дело", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/oleg-protap-protopopov-kak-boets-yakut-perekhitril-soldata-vsu-a-potom-zastrelil-ego-1063930858.html

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