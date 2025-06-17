"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя
Бои в непосредственной близости от вражеских позиций требуют не только мастерства, но и крепких нервов. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"
"Ну, когда расстояние совсем небольшое, то порой страшновато становится. Но мысль о том, что задачу нужно выполнить, бодрит, помогает держать себя в руках", – признаётся танкист.
В начале СВО практиковались смелые тактики: "Бывало, заезжали на вражеские позиции с пехотой на броне. Тогда и контакт был теснее – вместе прорабатывали каждый шаг наступления".
Сейчас подход изменился: "Из-за дронов реже идём на прямое столкновение. Но когда нужно поддержать пехоту, танк по-прежнему незаменим – и морально, и физически бойцам с нами легче".
"Главное – не паниковать и чётко выполнять поставленную задачу. Опыт и подготовка делают своё дело", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
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