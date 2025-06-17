"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя - 17.06.2025 Украина.ру
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"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя
"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя - 17.06.2025 Украина.ру
"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя
Бои в непосредственной близости от вражеских позиций требуют не только мастерства, но и крепких нервов. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"
2025-06-17T23:30
2025-06-17T23:30
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В начале СВО практиковались смелые тактики: "Бывало, заезжали на вражеские позиции с пехотой на броне. Тогда и контакт был теснее – вместе прорабатывали каждый шаг наступления".Сейчас подход изменился: "Из-за дронов реже идём на прямое столкновение. Но когда нужно поддержать пехоту, танк по-прежнему незаменим – и морально, и физически бойцам с нами легче"."Главное – не паниковать и чётко выполнять поставленную задачу. Опыт и подготовка делают своё дело", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/oleg-protap-protopopov-kak-boets-yakut-perekhitril-soldata-vsu-a-potom-zastrelil-ego-1063930858.html
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новости, донецкая народная республика, украина.ру, танки, вс рф, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, пехота, армия
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина.ру, танки, ВС РФ, дроны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, пехота, Армия

"Когда расстояние маленькое – страшновато": танкист "Дес" рассказал о психологии ближнего боя

23:30 17.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бои в непосредственной близости от вражеских позиций требуют не только мастерства, но и крепких нервов. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО с позывным "Дес"
"Ну, когда расстояние совсем небольшое, то порой страшновато становится. Но мысль о том, что задачу нужно выполнить, бодрит, помогает держать себя в руках", – признаётся танкист.
В начале СВО практиковались смелые тактики: "Бывало, заезжали на вражеские позиции с пехотой на броне. Тогда и контакт был теснее – вместе прорабатывали каждый шаг наступления".
Сейчас подход изменился: "Из-за дронов реже идём на прямое столкновение. Но когда нужно поддержать пехоту, танк по-прежнему незаменим – и морально, и физически бойцам с нами легче".
"Главное – не паниковать и чётко выполнять поставленную задачу. Опыт и подготовка делают своё дело", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Олег Протап Протопопов
16 июня, 18:24
Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил егоИнтервью издания Украина.ру с бойцом-якутом Олегом "Протапом" Протопоповым из "бурятской" мотострелковой бригады, который воюет в Новороссии с осени 2024 года. Недавно он был ранен в ногу и в спину во время выполнения боевого задания. С ним мы и познакомились в полевом лазарете, где и проходят лечение его сослуживцы
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