https://ukraina.ru/20250617/izrailskaya-ataka-zatyanet-mir-v-opasnuyu-voronku-konflikta--ekspert-grozin-1063955381.html

"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин

"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин - 17.06.2025 Украина.ру

"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин

Эскалация между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабный кризис, отвлекая внимание от других глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-06-17T22:45

2025-06-17T22:45

2025-06-17T22:47

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грязная бомба

ядерный

война

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Он подчеркнул, что Ближний Восток становится ареной столкновения крупных держав.Грозин отметил: "Ближний Восток — это поле, на котором сходятся, как на ристалище древние рыцари". По его словам, эскалация может подтолкнуть Иран к созданию "грязной" бомбы."Израиль, за которым стоят американцы, будет добиваться полного уничтожения иранского ядерного потенциала. И это затягивает большие страны в поле совершено не нужного им конфликта", - заключил аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/dmitriy-golubovskiy-esli-konflikt-irana-i-izrailya-stanet-proksi-voynoy-ssha-i-kitaya-budut-milliony-1063932884.html

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