"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин
22:45 17.06.2025 (обновлено: 22:47 17.06.2025)
Агитплакат в Тегеране
Эскалация между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабный кризис, отвлекая внимание от других глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Дело не в том, что у украинцев отняли системы ПРО и ПВО, а в том, что появляется гигантская воронка тем, которые будут затягивать в себя все остальное", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Ближний Восток становится ареной столкновения крупных держав.
"Израиль, за которым стоят американцы, будет добиваться полного уничтожения иранского ядерного потенциала. И это затягивает большие страны в поле совершено не нужного им конфликта", - заключил аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
16 июня, 20:08Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертвЕсли произойдет перерастание ирано-израильского конфликта в прокси-войну между Китаем и США, где Россия будет латентным союзником Тегерана, то разгорится локальная война, в которую будут втянуты Иордания, Ирак, Сирия и Ливан. Будут миллионы жертв.
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