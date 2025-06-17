"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин - 17.06.2025 Украина.ру
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"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин
"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин - 17.06.2025 Украина.ру
"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин
Эскалация между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабный кризис, отвлекая внимание от других глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-17T22:45
2025-06-17T22:47
новости
иран
израиль
ближний восток
андрей грозин
украина.ру
атака
грязная бомба
ядерный
война
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Он подчеркнул, что Ближний Восток становится ареной столкновения крупных держав.Грозин отметил: "Ближний Восток — это поле, на котором сходятся, как на ристалище древние рыцари". По его словам, эскалация может подтолкнуть Иран к созданию "грязной" бомбы."Израиль, за которым стоят американцы, будет добиваться полного уничтожения иранского ядерного потенциала. И это затягивает большие страны в поле совершено не нужного им конфликта", - заключил аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/dmitriy-golubovskiy-esli-konflikt-irana-i-izrailya-stanet-proksi-voynoy-ssha-i-kitaya-budut-milliony-1063932884.html
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новости, иран, израиль, ближний восток, андрей грозин, украина.ру, атака, грязная бомба, ядерный, война, конфликт, главные новости
Новости, Иран, Израиль, Ближний Восток, Андрей Грозин, Украина.ру, атака, грязная бомба, ядерный, война, конфликт, Главные новости

"Израильская атака затянет мир в опасную воронку конфликта" — эксперт Грозин

22:45 17.06.2025 (обновлено: 22:47 17.06.2025)
 
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Эскалация между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабный кризис, отвлекая внимание от других глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Дело не в том, что у украинцев отняли системы ПРО и ПВО, а в том, что появляется гигантская воронка тем, которые будут затягивать в себя все остальное", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что Ближний Восток становится ареной столкновения крупных держав.
Грозин отметил: "Ближний Восток — это поле, на котором сходятся, как на ристалище древние рыцари". По его словам, эскалация может подтолкнуть Иран к созданию "грязной" бомбы.
"Израиль, за которым стоят американцы, будет добиваться полного уничтожения иранского ядерного потенциала. И это затягивает большие страны в поле совершено не нужного им конфликта", - заключил аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
16 июня, 20:08
Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертвЕсли произойдет перерастание ирано-израильского конфликта в прокси-войну между Китаем и США, где Россия будет латентным союзником Тегерана, то разгорится локальная война, в которую будут втянуты Иордания, Ирак, Сирия и Ливан. Будут миллионы жертв.
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