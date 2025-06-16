https://ukraina.ru/20250616/vsu-teryayut-kontrol-pod-ugledarom-rezervy-ischerpany--ekspert-noskov-1063922489.html

ВСУ теряют контроль под Угледаром, резервы исчерпаны — эксперт Носков

ВСУ теряют контроль под Угледаром, резервы исчерпаны — эксперт Носков - 16.06.2025 Украина.ру

ВСУ теряют контроль под Угледаром, резервы исчерпаны — эксперт Носков

Российские войска укрепляют позиции в селе Комар западнее Угледара, а группировка ВСУ теряет возможность контратак из-за уничтоженных переправ и превосходства ВС РФ в БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-06-16T22:00

2025-06-16T22:00

2025-06-16T22:00

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По словам эксперта, после освобождения Алексеевки ситуация на этом участке фронта изменилась в пользу российских войск. ВСУ вынуждены перебрасывать резервы на более угрожаемые направления, такие как Константиновка и Красноармейск, оставляя Запорожский фронт без подкреплений."Контратакующий потенциал ВСУ на этом участке фронта сильно истощился", — отметил Носков. Он добавил, что украинское командование уже не рассматривает этот район как приоритетный.Активное использование дронов российскими войсками лишило ВСУ возможности эффективно маневрировать. "Дроновое насыщение привело к тому, что на целом ряде участков ВСУ сложно проводить контратаки", — подчеркнул эксперт.Сейчас украинская армия вынуждена "тушить пожары" по всему фронту, включая Сумское направление, где под угрозой оказался областной центр.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/1063919943.html

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