ВСУ теряют контроль под Угледаром, резервы исчерпаны — эксперт Носков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российские войска укрепляют позиции в селе Комар западнее Угледара, а группировка ВСУ теряет возможность контратак из-за уничтоженных переправ и превосходства ВС РФ в БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По словам эксперта, после освобождения Алексеевки ситуация на этом участке фронта изменилась в пользу российских войск. ВСУ вынуждены перебрасывать резервы на более угрожаемые направления, такие как Константиновка и Красноармейск, оставляя Запорожский фронт без подкреплений.
"Контратакующий потенциал ВСУ на этом участке фронта сильно истощился", — отметил Носков. Он добавил, что украинское командование уже не рассматривает этот район как приоритетный.
Активное использование дронов российскими войсками лишило ВСУ возможности эффективно маневрировать. "Дроновое насыщение привело к тому, что на целом ряде участков ВСУ сложно проводить контратаки", — подчеркнул эксперт.
Сейчас украинская армия вынуждена "тушить пожары" по всему фронту, включая Сумское направление, где под угрозой оказался областной центр.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
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