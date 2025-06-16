Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта
Взятие Константиновки откроет российским войскам путь к окружению всей Славянско-Краматорской группировки ВСУ, лишив противника ключевых тыловых баз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт отметил, что Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск связаны одной автомагистралью, что делает их уязвимыми при прорыве обороны. Эти города использовались ВСУ для размещения резервов и ремонта техники.
"Константиновка здесь является самым слабым звеном", — подчеркнул Носков. Он добавил, что контроль над этим городом позволит российским войскам обходить украинские позиции с флангов.
Хотя рельеф местности осложняет наступление, дроны нивелируют это преимущество. "Контроль высот уже не является определяющим фактором преимущества на поле боя", — отметил эксперт.
В перспективе падение Константиновки может спровоцировать цепную реакцию, ведущую к коллапсу фронта на участке протяженностью 150–200 км.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
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