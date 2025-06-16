Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта

Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"

О боевых наградах, специфике работы танков в начале СВО и теперь, контузиях, штурмах, участии в Параде Победы, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР "Дес".