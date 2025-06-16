Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта - 16.06.2025 Украина.ру
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Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта
Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта - 16.06.2025 Украина.ру
Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта
Взятие Константиновки откроет российским войскам путь к окружению всей Славянско-Краматорской группировки ВСУ, лишив противника ключевых тыловых баз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-16T20:00
2025-06-16T20:00
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Эксперт отметил, что Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск связаны одной автомагистралью, что делает их уязвимыми при прорыве обороны. Эти города использовались ВСУ для размещения резервов и ремонта техники."Константиновка здесь является самым слабым звеном", — подчеркнул Носков. Он добавил, что контроль над этим городом позволит российским войскам обходить украинские позиции с флангов.Хотя рельеф местности осложняет наступление, дроны нивелируют это преимущество. "Контроль высот уже не является определяющим фактором преимущества на поле боя", — отметил эксперт.В перспективе падение Константиновки может спровоцировать цепную реакцию, ведущую к коллапсу фронта на участке протяженностью 150–200 км.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/geroy-dnr-des-my-dolzhny-byli-podekhat-k-ikh-pozitsiyam-kak-mozhno-blizhe-1063908605.html
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новости, константиновка, краматорск, славянск, вс рф, наступление вс рф, донбасс, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление россии, резервы, военная техника, главные новости
Новости, Константиновка, Краматорск, Славянск, ВС РФ, наступление ВС РФ, Донбасс, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление России, резервы, военная техника, Главные новости

Владимир Носков: Освобождение Константиновки приведет к краху всего Славянско-Краматорского фронта

20:00 16.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Взятие Константиновки откроет российским войскам путь к окружению всей Славянско-Краматорской группировки ВСУ, лишив противника ключевых тыловых баз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт отметил, что Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск связаны одной автомагистралью, что делает их уязвимыми при прорыве обороны. Эти города использовались ВСУ для размещения резервов и ремонта техники.
"Константиновка здесь является самым слабым звеном", — подчеркнул Носков. Он добавил, что контроль над этим городом позволит российским войскам обходить украинские позиции с флангов.
Хотя рельеф местности осложняет наступление, дроны нивелируют это преимущество. "Контроль высот уже не является определяющим фактором преимущества на поле боя", — отметил эксперт.
В перспективе падение Константиновки может спровоцировать цепную реакцию, ведущую к коллапсу фронта на участке протяженностью 150–200 км.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
Танкист Дес
Вчера, 03:00
Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"О боевых наградах, специфике работы танков в начале СВО и теперь, контузиях, штурмах, участии в Параде Победы, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР "Дес".
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