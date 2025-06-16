Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана
Сгенерировано нейросетью
На фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля по Ирану проведение переговоров не имеет смысла. Такое заявление 16 июня сделал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи
По его словам, Вашингтон должен занять четкую позицию в отношении действий Израиля. Багаи подчеркнул, что США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля.
"Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", — заявил представитель МИД Ирана, отметив, что в "такой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно".
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уде сегодня, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта.
Ранее The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран. По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов.
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