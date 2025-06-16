Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана - 16.06.2025 Украина.ру
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Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана
Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана - 16.06.2025 Украина.ру
Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана
На фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля по Ирану проведение переговоров не имеет смысла. Такое заявление 16 июня сделал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи
2025-06-16T11:42
2025-06-16T11:42
новости
израиль
иран
сша
мид
оон
удары
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По его словам, Вашингтон должен занять четкую позицию в отношении действий Израиля. Багаи подчеркнул, что США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уде сегодня, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта. Ранее The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран. По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов.
https://ukraina.ru/20250616/posolstvo-rf-v-izraile-rasskazalo-kak-rossiyane-mogut-pokinut-stranu-1063916500.html
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новости, израиль, иран, сша, мид, оон, удары
Новости, Израиль, Иран, США, МИД, ООН, удары

Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана

11:42 16.06.2025
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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На фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля по Ирану проведение переговоров не имеет смысла. Такое заявление 16 июня сделал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи
По его словам, Вашингтон должен занять четкую позицию в отношении действий Израиля. Багаи подчеркнул, что США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля.

"Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он есть на самом деле", — заявил представитель МИД Ирана, отметив, что в "такой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно".

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уде сегодня, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта.
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
11:03
Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть странуПосольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24"
Ранее The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран. По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов.
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