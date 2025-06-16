https://ukraina.ru/20250616/vesti-peregovory-na-fone-udarov-izrailya-bessmyslenno-zayavili-v-mide-irana-1063917039.html

Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана

Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана - 16.06.2025 Украина.ру

Вести переговоры на фоне ударов Израиля бессмысленно, заявили в МИДе Ирана

На фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля по Ирану проведение переговоров не имеет смысла. Такое заявление 16 июня сделал представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи

2025-06-16T11:42

2025-06-16T11:42

2025-06-16T11:42

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По его словам, Вашингтон должен занять четкую позицию в отношении действий Израиля. Багаи подчеркнул, что США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уде сегодня, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта. Ранее The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран. По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов.

https://ukraina.ru/20250616/posolstvo-rf-v-izraile-rasskazalo-kak-rossiyane-mogut-pokinut-stranu-1063916500.html

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