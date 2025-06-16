The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран - 16.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250616/the-telegraph-raskryl-kogda-semi-britanskikh-diplomatov-pokinuli-iran--1063916228.html
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран - 16.06.2025 Украина.ру
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран
Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до того, как 13 июня Израиль нанес удар по различным объектам на иранской территории. Об этом 16 июня сообщила британская газета The Telegraph
2025-06-16T10:30
2025-06-16T10:30
новости
иран
израиль
британия
кир стармер
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_0:256:2560:1696_1920x0_80_0_0_5f80c37d2bd0a6aa30b1be4766cdb491.jpg
По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов. Отмечается, что премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявил об отправке в регион реактивных самолетов "Тайфун" и самолетов-заправщиков "для поддержки в чрезвычайных ситуациях".Канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз между тем назвала развертывание вооруженных сил королевства в регионе "мерой предосторожности", говорится в публикации.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга.Накануне президент США Дональд Трамп указал, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта. Он также заявил, что США могут вмешаться в конфликт. Об этом рассказал телеканал ABC.Подробнее о конфликте — в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/napadenie-na-iran-nedostatochno-zamedlilo-ego-yadernuyu-programmu--posol-izrailya-1063904343.html
иран
израиль
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_25:0:2300:1706_1920x0_80_0_0_67c670928e19abdc11329c8a73a21dcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, британия, кир стармер, дональд трамп, владимир путин
Новости, Иран, Израиль, Британия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Путин

The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран

10:30 16.06.2025
 
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
Читать в
ДзенTelegram
Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до того, как 13 июня Израиль нанес удар по различным объектам на иранской территории. Об этом 16 июня сообщила британская газета The Telegraph
По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов. Отмечается, что премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявил об отправке в регион реактивных самолетов "Тайфун" и самолетов-заправщиков "для поддержки в чрезвычайных ситуациях".
Канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз между тем назвала развертывание вооруженных сил королевства в регионе "мерой предосторожности", говорится в публикации.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Вчера, 17:57
Нападение на Иран недостаточно замедлило его ядерную программу – посол ИзраиляИзраиль значительно, но недостаточно замедлил ядерную программу Ирана в результате серии ударов по исламской республике. Об этом 15 июня заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер
Накануне президент США Дональд Трамп указал, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта. Он также заявил, что США могут вмешаться в конфликт. Об этом рассказал телеканал ABC.
Подробнее о конфликте — в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильБританияКир СтармерДональд ТрампВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июня.
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
Лента новостейМолния