https://ukraina.ru/20250616/the-telegraph-raskryl-kogda-semi-britanskikh-diplomatov-pokinuli-iran--1063916228.html
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран - 16.06.2025 Украина.ру
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран
Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до того, как 13 июня Израиль нанес удар по различным объектам на иранской территории. Об этом 16 июня сообщила британская газета The Telegraph
2025-06-16T10:30
2025-06-16T10:30
2025-06-16T10:30
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По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов. Отмечается, что премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявил об отправке в регион реактивных самолетов "Тайфун" и самолетов-заправщиков "для поддержки в чрезвычайных ситуациях".Канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз между тем назвала развертывание вооруженных сил королевства в регионе "мерой предосторожности", говорится в публикации.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга.Накануне президент США Дональд Трамп указал, что российский лидер Владимир Путин мог бы стать посредником между сторонами конфликта. Он также заявил, что США могут вмешаться в конфликт. Об этом рассказал телеканал ABC.Подробнее о конфликте — в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/napadenie-na-iran-nedostatochno-zamedlilo-ego-yadernuyu-programmu--posol-izrailya-1063904343.html
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новости, иран, израиль, британия, кир стармер, дональд трамп, владимир путин
Новости, Иран, Израиль, Британия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Владимир Путин
The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран
Семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана незадолго до того, как 13 июня Израиль нанес удар по различным объектам на иранской территории. Об этом 16 июня сообщила британская газета The Telegraph