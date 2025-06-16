https://ukraina.ru/20250616/sgb-latvii-zaderzhala-vstupivshegosya-za-russkoyazychnykh-deputata-roslikova-1063917160.html
СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова - 16.06.2025 Украина.ру
СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лидер латвийской партии "Стабильности!" и парламентарий Алексей Росликов задержан утром 16 июня сотрудниками Служба государственной безопасности Латвии. Об этом сообщили сторонники оппозиционного депутата в телеграм-канале Росликова.
2025-06-16T12:02
2025-06-16T12:02
2025-06-16T12:02
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Алексей Росликов был задержан утром 16 мая, сообщила сторонница лидера оппозиционной партии в публикации, размещённой в его телеграм-канале.По данным портала bb.lv, Служба государственной безопасности Латвии неделю назад начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова. Его подозревают в оказании помощи России в её действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщило издание со ссылкой на СГБ прибалтийской постсоветской республики."Заседание суда об избрании меры пресечения для депутата Рижской думы Росликова состоится в 13:00", - сказано в публикации.Там также отмечено, что уголовный процесс был начат после того, как латвийская спецслужба "оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время".Ранее сам Росликов опубликовал в соцсетях своё выступление перед депутатами, в котором подверг резкой критике дискриминацию жителей Латвии по признаку языковой принадлежности.Парламент Латвии рассматривает очередную меру по ужесточению дискриминации русскоязычных граждан республики и "негров" - жителей прибалтийской постсоветской республики с паспортом "негражданина".Против дискриминации жителей Латвии по признаку языковой и этнической принадлежности выступили представители ряда латвийских партий и общественных организаций.Руководство Евросоюза, эксперты ОБСЕ и других международных организаций не заметили в деятельности официальной Риги признаков покушения на базовые права человека и демократические стандарты. Не заметили поводов для беспокойства также латвийские и международные общественные организации, позиционирующие себя правозащитными.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ
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новости, латвия, россия, рига, сейм, ес, права человека, русскоязычные, прибалтика, бывший ссср, дискриминация, правозащитники, русский язык, спецслужба, репрессии
Новости, Латвия, Россия, Рига, сейм, ЕС, права человека, русскоязычные, Прибалтика, бывший СССР, дискриминация, правозащитники, Русский язык, спецслужба, репрессии
СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лидер латвийской партии "Стабильности!" и парламентарий Алексей Росликов задержан утром 16 июня сотрудниками Служба государственной безопасности Латвии. Об этом сообщили сторонники оппозиционного депутата в телеграм-канале Росликова.
Алексей Росликов был задержан утром 16 мая, сообщила сторонница лидера оппозиционной партии в публикации, размещённой
в его телеграм-канале.
По данным портала bb.lv, Служба государственной безопасности Латвии
неделю назад начала уголовный процесс против депутата Сейма
Алексея Росликова. Его подозревают в оказании помощи России
в её действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщило издание со ссылкой на СГБ прибалтийской постсоветской республики.
"Заседание суда об избрании меры пресечения для депутата Рижской думы Росликова состоится в 13:00", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что уголовный процесс был начат после того, как латвийская спецслужба "оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время".
Ранее сам Росликов опубликовал в соцсетях своё выступление перед депутатами, в котором подверг резкой критике дискриминацию жителей Латвии по признаку языковой принадлежности.
Парламент Латвии рассматривает очередную меру по ужесточению дискриминации русскоязычных граждан республики и "негров" - жителей прибалтийской постсоветской республики с паспортом "негражданина".
Против дискриминации жителей Латвии по признаку языковой и этнической принадлежности выступили представители ряда латвийских партий и общественных организаций.
Руководство Евросоюза,
эксперты ОБСЕ
и других международных организаций не заметили в деятельности официальной Риги
признаков покушения на базовые права человека и демократические стандарты. Не заметили поводов для беспокойства также латвийские и международные общественные организации, позиционирующие себя правозащитными.