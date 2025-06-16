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СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова

СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова - 16.06.2025 Украина.ру

СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова

Лидер латвийской партии "Стабильности!" и парламентарий Алексей Росликов задержан утром 16 июня сотрудниками Служба государственной безопасности Латвии. Об этом сообщили сторонники оппозиционного депутата в телеграм-канале Росликова.

2025-06-16T12:02

2025-06-16T12:02

2025-06-16T12:02

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Алексей Росликов был задержан утром 16 мая, сообщила сторонница лидера оппозиционной партии в публикации, размещённой в его телеграм-канале.По данным портала bb.lv, Служба государственной безопасности Латвии неделю назад начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова. Его подозревают в оказании помощи России в её действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщило издание со ссылкой на СГБ прибалтийской постсоветской республики."Заседание суда об избрании меры пресечения для депутата Рижской думы Росликова состоится в 13:00", - сказано в публикации.Там также отмечено, что уголовный процесс был начат после того, как латвийская спецслужба "оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня и другие его действия в последнее время".Ранее сам Росликов опубликовал в соцсетях своё выступление перед депутатами, в котором подверг резкой критике дискриминацию жителей Латвии по признаку языковой принадлежности.Парламент Латвии рассматривает очередную меру по ужесточению дискриминации русскоязычных граждан республики и "негров" - жителей прибалтийской постсоветской республики с паспортом "негражданина".Против дискриминации жителей Латвии по признаку языковой и этнической принадлежности выступили представители ряда латвийских партий и общественных организаций.Руководство Евросоюза, эксперты ОБСЕ и других международных организаций не заметили в деятельности официальной Риги признаков покушения на базовые права человека и демократические стандарты. Не заметили поводов для беспокойства также латвийские и международные общественные организации, позиционирующие себя правозащитными.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ

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