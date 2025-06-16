Опять на карачках? Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7 - 16.06.2025 Украина.ру
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Опять на карачках? Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7
Опять на карачках? Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7 - 16.06.2025 Украина.ру
Опять на карачках? Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7
Президент США Дональд Трамп может провести двухсторонние встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Большой семерки (G7) на очередном саммите объединения. Об этом 16 июня сообщил портал Axios
2025-06-16T10:03
2025-06-16T10:03
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g7
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Отмечается, что представитель Белого дома заявил о возможной встрече американского лидера с Зеленским, а также президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни на полях G7. Кроме того, в публикации издания говорится о том, что на саммите будут присутствовать "новички Семерки" — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер-министр Японии Сигэру Исиба.Саммит Большой семерки, в которую входят США, Британия, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония, проходит в канадской провинции Альберта 15-17 июня.Стоит напомнить, что последняя встреча главы киевского режима с Трампом прошла перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать. Беседу, которая длилась всего 15 минут, Белый дом назвал "продуктивной", а Зеленский — "символической". Фотографии с той встречи разлетелись по всему интернету из-за своей комичности — американский лидер и Зеленский сидят на двух стульях посреди торжественного зала.Первая и до сих пор единственная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом: прошедший разговор перерос в спор на повышенных тонах.О том, что тем временем происходит на Украине, — в материале Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк.
https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-rasskazal-chto-dolzhen-sdelat-putin-chtoby-ego-smog-ostanovit-tramp-1063895438.html
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новости, сша, канада, германия, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, g7
Новости, США, Канада, Германия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, G7

Опять на карачках? Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7

10:03 16.06.2025
 
© X / Donald J. Trump Posts From His Truth SocialВладимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© X / Donald J. Trump Posts From His Truth Social
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Президент США Дональд Трамп может провести двухсторонние встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Большой семерки (G7) на очередном саммите объединения. Об этом 16 июня сообщил портал Axios
Отмечается, что представитель Белого дома заявил о возможной встрече американского лидера с Зеленским, а также президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни на полях G7.
Кроме того, в публикации издания говорится о том, что на саммите будут присутствовать "новички Семерки" — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер-министр Японии Сигэру Исиба.
Саммит Большой семерки, в которую входят США, Британия, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония, проходит в канадской провинции Альберта 15-17 июня.
Стоит напомнить, что последняя встреча главы киевского режима с Трампом прошла перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать. Беседу, которая длилась всего 15 минут, Белый дом назвал "продуктивной", а Зеленский — "символической". Фотографии с той встречи разлетелись по всему интернету из-за своей комичности — американский лидер и Зеленский сидят на двух стульях посреди торжественного зала.
Первая и до сих пор единственная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом: прошедший разговор перерос в спор на повышенных тонах.
Трамп и Путин
14 июня, 18:51
Зеленский рассказал, что должен сделать Путин, чтобы его смог остановить ТрампТолько Дональд Трамп может остановить Владимира Путина, однако и президенту России тоже придётся посодействовать такому результату. Об этом 14 июня заявил Владимир Зеленский.
О том, что тем временем происходит на Украине, — в материале Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк.
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