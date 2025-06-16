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Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк - 16.06.2025 Украина.ру
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк
Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2025-06-16T10:00
2025-06-16T10:00
2025-06-16T10:00
новости
украина
денис шмыгаль
ярослав железняк
владимир зеленский
верховная рада
офис президента
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"Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк.По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти. По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.Летом прошлого года издание "Украинская правда" писало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис шмыгаль, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Офис президента
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк
Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк.
По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере.
Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти.
По мнению Железняка
, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины
Юлия Свириденко.
"По времени и графику. На этой - следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в закон Украины… Сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства… Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля
и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров в новое правительство", - считает Железняк.
Летом прошлого года издание "Украинская правда" писало, что Зеленский
"устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.