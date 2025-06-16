https://ukraina.ru/20250616/ofis-zelenskogo-planiruet-uvolit-shmygalya-s-posta-premera---zheleznyak-1063915161.html

Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк

Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк - 16.06.2025 Украина.ру

Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера - Железняк

Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2025-06-16T10:00

2025-06-16T10:00

2025-06-16T10:00

новости

украина

денис шмыгаль

ярослав железняк

владимир зеленский

верховная рада

офис президента

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"Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк.По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти. По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.Летом прошлого года издание "Украинская правда" писало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, денис шмыгаль, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, офис президента